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中央社

國民黨新北初選延4/8爭議 黨中央協調

中央社2018/03/13 10:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北13日電）前台北縣長周錫瑋今天表示，新北市長黨內初選應該要有更長時間，不要硬把民調時間排在4月8日之前；前新北市議員金介壽則說，為何強制3月25日決定提名人選，應該延至4月8日。

中國國民黨新北市長黨內初選昨天進行第2次協調會，最後共識是將初選完成時程由3月25日延後到4月8日、是否舉辦全國電視政見說明會、6場地方集會式政見說明會等爭議，交由黨中央協調決定。

國民黨組織發展委員會已擬妥解決方案，上午邀周錫瑋、金介壽、前新北市副市長侯友宜協調。周錫瑋與金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表參加；會議由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持。

周錫瑋會前受訪表示，感謝黨中央願主持協調，希望這次初選能有充分時間與充分政策發表與討論，贏回選民對國民黨的信心。

是否堅持延至4月8日，周錫瑋說，他甚至認為應該更長時間，如果要辦政見發表會、地方集會式政見說明會，時間可能不太夠；不要硬把民調時間排在4月8日之前，因為有清明連續假期。

周錫瑋指出，初選就像去買盒子裡面的菜，要把盒子打開，看菜是否空心、基因改造、有沒有蟲。如果要擔任市長，做市長的想法、能力與政策，不應該拿出來跟其他人比較，讓市民看得到嗎？難道初選不應該是這樣的嗎？

媒體詢問，侯友宜方面主張將時間提前，周錫瑋說，當初可能有誤會，以為黨中央要在3月底前完成提名，過程中好像有一種很仔細的計算，但現在這些懷疑排除了，感謝黨中央。

金介壽受訪則說，為什麼新北市要強制在3月25日決定人選，他希望延到4月8日。

金介壽表示，他不主張辯論，因為互相詰問，容易擦槍走火，應該比照國民黨主席選舉，大家排排站，說明政見與理念；有人主張採行將錄影帶送給電視台播出的方式，這是不敢面對問題。（編輯：林興盟）1070313

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