鴻海挾業內外三大利多 股價醞釀攻今年高點

鴻海 (2317-TW) 在子公司 FII 順利通過 A 股掛牌審核後，氣勢大開，法人表示，在 FII 釋股利益可期、市場看好第 4 季財報以及外資重新轉買的 3 大利多加持下，鴻海股價在站穩季線後，今 (13) 日持續挑戰今年高點 97.4 元關卡價位。

法人指出，外資昨重新買超鴻海達 3.6 萬張，創去年 4 月以來近 11 個月單日買超張數新高，顯示外資對鴻海買盤已逐步回流，根據往例，外資持續賣超後，往往就是股價低點，因此如果外資持續回補，將有利於鴻海股價續衝。

至於 FII 掛牌則是近期鴻海業外最大利多，由於 FII 在短短 36 天就完成 A 股上市申請，儘管 FII 股本較大，但是鴻海仍持有 85% 的股權，換言之，流通在外的股權僅 15%，因此市場仍看好後續掛牌的蜜月行情，也可望為鴻海上半年相對平淡的營運增添收益。