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鴻海挾業內外三大利多 股價醞釀攻今年高點

鉅亨網2018/03/13 10:45
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鴻海 (2317-TW) 在子公司 FII 順利通過 A 股掛牌審核後，氣勢大開，法人表示，在 FII 釋股利益可期、市場看好第 4 季財報以及外資重新轉買的 3 大利多加持下，鴻海股價在站穩季線後，今 (13) 日持續挑戰今年高點 97.4 元關卡價位。

法人指出，外資昨重新買超鴻海達 3.6 萬張，創去年 4 月以來近 11 個月單日買超張數新高，顯示外資對鴻海買盤已逐步回流，根據往例，外資持續賣超後，往往就是股價低點，因此如果外資持續回補，將有利於鴻海股價續衝。

至於 FII 掛牌則是近期鴻海業外最大利多，由於 FII 在短短 36 天就完成 A 股上市申請，儘管 FII 股本較大，但是鴻海仍持有 85% 的股權，換言之，流通在外的股權僅 15%，因此市場仍看好後續掛牌的蜜月行情，也可望為鴻海上半年相對平淡的營運增添收益。

鴻海去年第 4 季營收達 1.7 兆元，再創單季歷史新高，法人推估，雖然蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone X 自今年第 1 季的銷量可能很慘，但是去年第 4 季則是供應商大收穫的一季，預料單季每股稅後純益超過 4 元並非難事，不排除有機會上看 4.5 元。

如果投資人看好鴻海後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海元富 76 購 01(070160-TW)、鴻海麥證 77 購 02(072714-TW)、鴻海元大 77 購 02(071070-TW) 等。

鴻海相關權證。資料來源：鉅亨網整理
鴻海相關權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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