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台灣Q2就業展望淨值26%　萬寶華：居亞太之冠

記者彭夢竺／台北報導2018/03/13 11:03
▲萬寶華今（13）日公布「全球就業展望調查」，台灣Q2就業展望淨值為26%，是亞太地區人力需求冠軍。（圖／NOWnews資料照）
▲萬寶華今（13）日公布「全球就業展望調查」，台灣Q2就業展望淨值為26%，是亞太地區人力需求冠軍。（圖／NOWnews資料照）

萬寶華今（13）日公布「全球就業展望調查」，結果顯示2018年第2季台灣有30%的企業預計增加人力，就業展望淨值為26%，以金融保險及不動產業淨值32%居首，休閒餐旅業未季調的數據則為17%居末。萬寶華表示，年後各行業人力陸續補齊，大致上各產業都還有支撐聘僱意願成長的有利因素，整體聘僱意願趨向審慎樂觀。

萬寶華全球就業展望調查MEOS報告出爐，台灣企業2018年4到6月間30%預計增加人力，3%減少人力，64%維持不變，就業展望淨值為排除季節因素後為26%，與上季相比增加1個百分點。

七大行業部分，以金融保險及不動產業淨值32%居首、製造業及服務業均為28%居次，接續則為批發零售業、工程建設業各為26%，運輸倉儲及通訊業為21%，休閒餐旅業未季調的數據則為17%居末。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，新一季就業展望除了工程建設業及批發零售業聘僱意願上升外，其他行業均呈下滑或持平，但仍較去年同期成長，推測與年後各行業人力陸續補齊，以及第二季為製造淡季，加上升息疑慮等整體經濟環境有關，雇主們較多持觀望態度，不過大致上各產業都還有支撐聘僱意願成長的有利因素，整體聘僱意願趨向審慎樂觀。

根據調查結果顯示，在44個國家區域中，有41個國家區域的雇主都預計在第二季增聘人力，就區域比較而言， 第二季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，8個國家區域中，前三名依序為台灣26%、日本24%、印度 16%、香港16%，中國大陸就業展望則為8%居末。

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