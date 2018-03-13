普生D肝檢測試劑獲TFDA藥證 檢測業務添新動能

精準醫療廠普生 (4117-TW) 表示， D 型肝炎檢測試劑 GB HDV Ab 產品已經正式取得台灣 TFDA 認證，目前正與包括台大、榮總、長庚、奇美、高醫、成大等醫院及醫療機構積極在洽談及展開合作，預料將成為今年檢測業務新動能。

除檢測業務外，普生表示，P113 + 抑菌胜肽系列醫美產品也持續擴大在中國、東南亞醫美和親子市場的銷售布局，除了密切與克麗緹娜針對在肌膚護理 / 清潔、口腔開發一系列的新產品，搶攻龐大的中國醫美市場商機外，也爭取與更多醫美品牌導入 P113 + 胜肽藥原料進行產品開發的機會，同時也持續擴增 oh care 醫美產品線，讓 P113 + 事業體成為普生整體營運最大成長動能的來源。