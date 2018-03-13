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普生D肝檢測試劑獲TFDA藥證 檢測業務添新動能

鉅亨網2018/03/13 10:51
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精準醫療廠普生 (4117-TW) 表示， D 型肝炎檢測試劑 GB HDV Ab 產品已經正式取得台灣 TFDA 認證，目前正與包括台大、榮總、長庚、奇美、高醫、成大等醫院及醫療機構積極在洽談及展開合作，預料將成為今年檢測業務新動能。

除檢測業務外，普生表示，P113 + 抑菌胜肽系列醫美產品也持續擴大在中國、東南亞醫美和親子市場的銷售布局，除了密切與克麗緹娜針對在肌膚護理 / 清潔、口腔開發一系列的新產品，搶攻龐大的中國醫美市場商機外，也爭取與更多醫美品牌導入 P113 + 胜肽藥原料進行產品開發的機會，同時也持續擴增 oh care 醫美產品線，讓 P113 + 事業體成為普生整體營運最大成長動能的來源。

普生表示，P113 + 胜肽藥事業自 2016 年推動商品化，順利開發出專注母嬰市場的口腔產品、成人市場的漱口水、噴劑產品等，並且正式與中國美容通路龍頭克麗緹娜展開合作，至於在台灣部分，則是以兒童親子為主要市場，推出自有品牌 oh care 歐克威爾 P113 兒童牙膏產品。

普生 2 月合併營收為 1188.6 萬元，較去年同期成長 8.5%，連續 5 個月月營收均繳出年增率正成長；累計今年前 2 月合併營收為 2605.2 萬元，較去年同期成長 4.9%。

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