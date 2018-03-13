黃信堯作品入選紐約新導演新電影影展

「大佛普拉斯」讓黃信堯去年抱回金馬獎「最佳新導演」等5項大獎，這次獲評審肯定，繼上次林正盛作品獲選迄今已有20年。過去台灣導演侯孝賢的「冬冬的假期」、蔡明亮「愛情萬歲」及張作驥「忠仔」等10部作品，也曾獲新導演/新電影影展青睞。

新導演/新電影影展（New Directors/New FilmsFestival）由林肯中心電影協會與紐約現代藝術博物館（MoMA）共同主辦。「大佛普拉斯」4月3日、4日將分別在現代藝術博物館及Walter Reade戲院首映，黃信堯將來美出席2場映後座談。

（中央社記者黃兆平紐約12日專電）金馬獎最佳新導演得主黃信堯執導的「大佛普拉斯」，入選第47屆紐約「新導演/新電影影展」，是繼1998年林正盛執導「美麗在唱歌」後，另一台灣導演作品獲選。

拍攝紀錄片出身的黃信堯，曾獲台北電影獎最佳紀錄片肯定，擅長以幽默影像描繪社會現象與人生荒謬，對社會百態觀察入微。

「大佛普拉斯」是他首部劇情長片，講述一名社會底層中年男子，在佛像工廠與友人偷看老闆的行車紀錄器，莫名捲入一場謀殺案。本片曾獲多倫多影展「亞洲電影促進聯盟大獎」（NETPAC Award）肯定。

新導演/新電影影展自3月28日至4月8日舉行，今年選映全世界29國，共25部長片及10部短片，華語電影方面除了「大佛普拉斯」外，還有去年自殺去世的中國導演胡波遺作「大象席地而坐」等。（編輯：陳惠珍）1070313