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退而不休 墨比爾斯持續看好中國 將成立新基金

鉅亨網2018/03/13 10:59
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剛於今年 1 月底由 Franklin Templeton 退休的「新興市場之父」墨比爾斯 (Mark Mobius)  ，雖已 81 歲卻不打算閒著，計畫在今年夏天成立基金管理公司，名為 Mobius Capital Partners，主要集中於中國以及其他新興市場與邊境市場的投資機會。

據《CNBC》報導，墨比爾斯認為，中國現在有很好的投資機會。周日中國修憲，讓習近平能無限期任職國家主席，墨比爾斯認為，這對投資的影響，取決於人們生活如何受到影響，以及經濟發展的前景。「但只要人民滿意，強大穩定的領導通常相對比較好。」

報道指出，Mobius Capital Partners 成立初期，將管理國際機構投資者的資金，以及位於盧森堡的共同基金，並計畫在美國推出基金。

墨比爾斯另外有私人投資在私募基金，這支基金主要持有香港上市的大陸中小型公司。其中一個重點領域是金融科技 (Fintech)，墨比爾斯認為，這正是成長的機會所在。

對於中國市場，墨比爾斯認為，中國正在進行令人難以置信的改革，以改善公司治理，這有利於流動性高、大型的國企公司，像是鋁業發展。

儘管有潛在的槓桿風險，墨比爾斯認為銀行業仍有空間成長及提高效率，中國的反腐行動對銀行有利，這讓銀行不得不改革。墨比爾斯也看好中國在環境治理上，能帶來的成效。

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