退而不休 墨比爾斯持續看好中國 將成立新基金

剛於今年 1 月底由 Franklin Templeton 退休的「新興市場之父」墨比爾斯 (Mark Mobius) ，雖已 81 歲卻不打算閒著，計畫在今年夏天成立基金管理公司，名為 Mobius Capital Partners，主要集中於中國以及其他新興市場與邊境市場的投資機會。

據《CNBC》報導，墨比爾斯認為，中國現在有很好的投資機會。周日中國修憲，讓習近平能無限期任職國家主席，墨比爾斯認為，這對投資的影響，取決於人們生活如何受到影響，以及經濟發展的前景。「但只要人民滿意，強大穩定的領導通常相對比較好。」