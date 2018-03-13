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推動防災型都更　新北辦說明會加速危險老屋都更

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/13 11:13
▲新北市都市更新處巡迴各區舉辦說明會，讓民眾完整了解防災都更策略內容及資訊，加速老屋重建。（圖／新北市都市更新處提供）
▲新北市都市更新處巡迴各區舉辦說明會，讓民眾完整了解防災都更策略內容及資訊，加速老屋重建。（圖／新北市都市更新處提供）

新北市老舊住宅多，且普遍存在建物耐震係數不足、巷弄狹小等災害危險之虞等問題。新北市都市更新處從法令、資金及技術三方面著手，積極推動防災型都更，從3月15日起舉辦12場巡迴說明會，讓民眾完整瞭解新北市防災都更策略內容及資訊。

新北市都更處處長張溫德表示，新北市建築物屋齡達30年以上、且亟待更新的老舊住宅不少，為了加速老舊及危險建築物進行更新重建，新北市推出完整的防災都更的架構及策略，提升民眾居住安全。

法令面包含了經新北市議會三讀通過的「新北市推動防災建築再生自治條例」，以及中央的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，資金面有自力都更及整建維護耐震補強的經費補助，技術面有媒合平台及推動師的援助資源等措施？

3月15日起更透過巡迴說明會舉辦，期望全面推廣防災都更完整的內容，並建立民眾對居住安全的觀念，第1場說明會先到五股區舉辦，後續再至其他行政區巡迴說明，提供民眾更全面的支援措施，讓民眾在面對房屋改建時有更多元的資訊與協助。

想更了解其他場次及舉辦的相關資訊，可至新北市政府都市更新處網站，或都更小百科LINE查詢，如時間無法配合，若來不及參加這次防災都更行動方案說明會，可另行申請社區15人連署，即有專人連繫服務。

關鍵字新北市防災型都更老屋
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