推動防災型都更　新北辦說明會加速危險老屋都更

新北市老舊住宅多，且普遍存在建物耐震係數不足、巷弄狹小等災害危險之虞等問題。新北市都市更新處從法令、資金及技術三方面著手，積極推動防災型都更，從3月15日起舉辦12場巡迴說明會，讓民眾完整瞭解新北市防災都更策略內容及資訊。

新北市都更處處長張溫德表示，新北市建築物屋齡達30年以上、且亟待更新的老舊住宅不少，為了加速老舊及危險建築物進行更新重建，新北市推出完整的防災都更的架構及策略，提升民眾居住安全。

法令面包含了經新北市議會三讀通過的「新北市推動防災建築再生自治條例」，以及中央的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，資金面有自力都更及整建維護耐震補強的經費補助，技術面有媒合平台及推動師的援助資源等措施？