台灣人飲食不均衡 99.8%乳品吃不夠

以每日需求熱量2000大卡的飲食建議份數計算，台灣19至64歲成人每日全榖雜糧攝取建議攝取量為3碗、豆魚蛋肉攝取建議攝取量為6份、油脂類建議攝取量為5茶匙。蔬菜類應至少達3份、水果類達2份、乳品類達1.5份及堅果種子類達1份。

衛生福利部國民健康署在民國2011年公布「每日飲食指南」，但隨國際飲食指標趨勢，台灣民眾攝取狀況及凝聚共識後，今天提出2018年最新版的「每日飲食指南」，提供均衡飲食的營養建議。

不過，國健署社區健康組組長林莉茹上午在記者會表示，依國健署2013至2016國民營養健康狀況變遷調查結果，發現台灣19至64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯者高達99.8%，堅果種子不足1份的為91%，蔬菜攝取量不足3份為86%，水果攝取量不足2份為86%。

林莉茹說，成人每日平均豆魚蛋肉攝取超過建議攝取量6份有53%、全榖雜糧攝取超過建議攝取量3碗有49%、油脂類超過建議攝取量5茶匙的有39%，顯示民眾攝取六大類食物有極高比例未達到均衡飲食。

飲食不均衡可能導致營養不良，包括營養素缺乏、過多或不均衡而導致體重過輕、過重、肥胖、慢性病等健康問題。

根據世界衛生組織（WHO）估計，水果及蔬菜攝取不足，造成全球約14%胃腸道癌症死亡，11%缺血性心臟病死亡及9%中風死亡，攝取足量的蔬菜及水果，可以預防如心臟疾病、癌症、糖尿病和肥胖等慢性疾病。

全穀雜糧為飲食的主食，如糙米飯、燕麥、南瓜、紅豆、綠豆、栗子等；豆魚蛋肉類提供蛋白質，包含黃豆、毛豆、魚類、海鮮等；乳品類為牛羊乳汁製品，如鮮乳、保久乳、奶粉、優酪乳、優格、起士等。

蔬菜類包含各式青菜、海菜類，水果則是各種新鮮水果。油脂與堅果種子類包含各種烹調用油、抹醬、花生、瓜子、芝麻等。（編輯：方沛清）1070313