NBA／馬刺跌出西區8強　季後賽岌岌可危

來到休士頓豐田中心作戰，馬刺開賽似乎還沒進入狀況，而火箭挾西區第一的氣勢，打出一波19:4的開局；不過此時馬刺老牌控衛Tony Parker跳出來連得8分，幫助球隊在首節結束時追成21:25。

聖安東尼奧馬刺本(13)日在對戰休士頓火箭的比賽中，試圖取得勝利、來力保自己西區前8的資格。但在兩大主將Kawhi Leonard以及LaMarcus Aldridge持續缺陣的情況下，他們火力此役仍出現火力不足的情況，整場團隊命中率僅有40.7%，最終也以93:109敗給對手，正式跌出西區8強的行列。

但在第2節開始，雙方在外線上的火力差距就展現了出來，火箭一度打出11:2的攻勢，在上半場終了建立起54:43的雙位數領先。易邊再戰後，火箭當家球星James Harden連拿8分，帶領火箭打出10:0的高潮，雙方分差也擴大到20分；而馬刺在末節也未能有效追趕，最終就以16分之差慘敗。

Harden本場比賽17投僅6中，但靠著罰球線上14投全進，還是攻下全場最高的28分；而反觀馬刺方面，先發得分最高的是Rudy Gay的13分，雖然替補共得了60，但還是無法解決全隊的得分荒，成為勝敗關鍵。

馬刺今天輸球後，已經掉到了西區第10，目前季後賽岌岌可危，若Leonard回歸後球隊仍不能回到正軌，那麼隊史連續20季打進季後賽的紀錄，恐怕要畫上句點。