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中央社

電子續航 台股11000點之上震盪走高

中央社2018/03/13 11:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北13日電）美國科技股連兩天創下新高，台股今天在電子權值股台積電、大立光、鴻海等漲逾1%下，持續11000點之上走勢。法人表示，全球股市V型反彈，外資大幅買超台股，有助激勵台股行情。

台股繼12日在電子、金融帶領下大漲137點，今天金融股熄火，傳產股各自表態，僅電子股持續發威，繼續支撐台股在11000點之上震盪走高。

大立光連漲5天，盤中最高4085元，漲幅3.29%；台積電也連漲4天，盤中最高257元，漲幅1.18%，台積電預計15日出席美林論壇，未來動向值得關注。

中國證監會核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行（IPO），過程僅36天，創下A股市場紀錄；鴻海自結前2月合併營收新台幣6784.21億元，創歷史同期新高，市場看好第1季營運表現。今天連6漲，盤中最高96.5元，漲幅2.33%。

中國大陸傳出將關閉境內所有虛擬貨幣礦場，比特幣概念股12日全面回檔，撼訊、青雲、麗臺打入跌停，技嘉、微星翻黑，今天僅青雲仍打入跌停87.5元，其餘跌勢趨緩，回到平盤上。

統一證券表示，全球股市2月大跌修正後，迅速V型反彈，目前台股已重新站上11000點整數關卡。從技術面觀察，目前除月線外，各期均線均呈多頭排列，且月線即將扣抵低點，有利翻正走揚。由於上市櫃公司3月營收月比將全面回升，且外資重新加入買超行列，激勵台股向高點邁進。（編輯：張均懋）1070313

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