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川普掀起貿易風暴 全球經濟恐損失4700億美元

鉅亨網2018/03/13 11:09
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美國總統川普決定對鋼鋁課以關稅，引發多國不滿，包含歐盟與中日韓等，根據彭博經濟的分析報告，若掀起全面貿易戰，可能使全球經濟損失達 4700 億美元。

美國決定對進口鋼鋁分別徵收 25% 與 10% 的關稅，可能只是貿易鬥爭的開端，川普威脅將實施更多的關稅政策，而其他經濟體紛紛作出回擊，歐盟貿易代表 Cecilia Malmstrom 誓言要「勇於對抗恃強淩弱者」。

《彭博》週一發布的分析報告稱，假設美國對進口貨物徵收 10％的關稅，而全球其他國家進行反擊的情況下，到 2020 年時，全球經濟成長將比沒有關稅時減少 0.5％，經濟學家 Jamie Murray 與 Tom Orlik 說，這是極端的情況，「但它不再是件不可能的事情。」

川普所引發的貿易鬥爭 可能使全球經濟減低4700億美元
川普所引發的貿易鬥爭，可能使全球經濟減低 4700 億美元

關稅將從許多方面波及全球經濟，首先是通膨加速，導致物價升高，美國消費者的需求因此減弱，間接使得其他經濟體出口至美國的量減少，而各國的報復關稅行為，將導致通膨漸漸蔓延至不同經濟體，當消費者尋求更便宜的商品時，美國出口的貨物將被替代。

相對於無關稅時的 GDP 預測，實施關稅將使美國的 GDP 在 2020 年時減少 0.9％，而通膨會加速，儘管彭博經濟預測，聯準會將此現象視為暫時的。而其他國家的央行，在面對貿易鬥爭中較快的價格成長和較弱的需求時，可能面臨「艱難的選擇」。

根據他們的預測模型，彭博經濟估計至 2020 年時，全球貿易量將比基準情景減低 3.7％。而全球經濟最快在今年，將會感受到貿易鬥爭造成的影響。Murray 和 Orlik 也指出，全球 GDP 會受到長期衝擊，貿易減少意味著，競爭減低而技術和意見的交流障礙將提升，這些都會降低生產力和全球經濟可持續增長的速度。

可能的貿易鬥爭使許多人擔心，包括德國總理 Angela Merkel，他認為這是沒人會贏的一場戰役，考慮到德國的貿易順差，德國是川普的目標國之一，而川普也曾表示歐盟在貿易方面，對美國非常不友善。

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