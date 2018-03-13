太陽花占立院一二審皆無罪 全案幾確定

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北13日電）太陽花學運占領立法院案，台北地院一審判決立委黃國昌、學運領袖林飛帆等22人無罪。台灣高等法院二審今天仍判黃等22人無罪，依速審法規定，全案幾已確定。

合議庭宣判時表示，二審並未援引公民不服從概念，但認為太陽花學運肇因於反服貿黑箱，民眾陳抗並未主動攻擊警方，過程中民眾或有與員警推擠衝撞，但沒有人持器械攻擊，也沒有嚴重流血衝突，檢方上訴指控黃國昌等人涉犯煽惑他人犯罪沒有理由，駁回上訴。

依刑事妥速審判法規定，一二審皆無罪的案件，只有在判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例時才能上訴。太陽花學運占立院案一二審都獲判無罪，因此依速審法規定，全案幾已確定。