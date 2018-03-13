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政治

唐鳳樂觀看待人工智慧　國外官員也大讚創新觀點

記者林仕祥／台北報導2018/03/13 11:29
▲行政院政務委員唐鳳表示，雖然許多人對人工智慧的發展較為悲觀，但透過各種不同小規模的實驗，能夠讓大家漸漸去除對於人工智慧的疑慮，對未來科技的發展正面看待。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.13）
▲行政院政務委員唐鳳表示，雖然許多人對人工智慧的發展較為悲觀，但透過各種不同小規模的實驗，能夠讓大家漸漸去除對於人工智慧的疑慮，對未來科技的發展正面看待。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.13）

行政院政務委員唐鳳今（13）日表示，日前出席教廷主辦的人工智慧研討會時，大部分的與會官員對人工智慧的發展較為悲觀，但她覺得透過各種不同小規模的實驗，能夠讓大家漸漸去除對人工智慧的疑慮，對未來科技的發展樂觀看待。

唐鳳指出，這次會議中，與會官員對於人工智慧的發展主要有 2 個主要憂慮，其中之一就是擔心會讓權力更為集中，另一個是擔心會讓科技演化更加無法解釋。例如大家看到的無人車和自駕車，會憂心控制它的是少數一兩家公司，又或者是它跟別人發生糾紛時，不能和一般司機一樣，能夠坐下來和大家好好談，「這是大家主要的憂慮」。

唐鳳認為，不過透過類似「金融科技發展與創新實驗條例」的沙盒法案，在一定的範圍和一定的期間內進行不同小規模的實驗，讓大家和這個「新的物種」進一步交流，學習如何和人工智慧協商，就能慢慢去除大家對於人工智慧，特別是無人載具的疑慮。而唐鳳的這一觀點，也讓會議主持人稱讚「台灣提供很好、很具體的方向」。

唐鳳強調，行政院在這個會期會盡快地對無人載具，送進一樣的沙盒法案。至於最近鬧得沸沸揚揚的滷肉飯漲價事件，唐鳳再次重申她是「動物保護法素食主義者」，盡量不吃脊椎動物，所以不會吃滷肉飯，但「素肉，或許可以吧」。
 

關鍵字唐鳳人工智慧滷肉飯沙盒
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