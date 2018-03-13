唐鳳樂觀看待人工智慧　國外官員也大讚創新觀點

行政院政務委員唐鳳今（13）日表示，日前出席教廷主辦的人工智慧研討會時，大部分的與會官員對人工智慧的發展較為悲觀，但她覺得透過各種不同小規模的實驗，能夠讓大家漸漸去除對人工智慧的疑慮，對未來科技的發展樂觀看待。

唐鳳指出，這次會議中，與會官員對於人工智慧的發展主要有 2 個主要憂慮，其中之一就是擔心會讓權力更為集中，另一個是擔心會讓科技演化更加無法解釋。例如大家看到的無人車和自駕車，會憂心控制它的是少數一兩家公司，又或者是它跟別人發生糾紛時，不能和一般司機一樣，能夠坐下來和大家好好談，「這是大家主要的憂慮」。