因應數位經濟挑戰　企業高階主管實戰班新加坡開課

為了開拓國際市場機會，外貿協會帶領33名國內企業高階主管前往新加坡，舉行第二期企業高階主管實戰班，不僅幫助學員對東南亞各國經貿情勢有更深入的了解，建立與在地企業的人脈網絡，也期望台灣企業家帶動社會，全面提升台灣競爭力。

貿協第二期企業高階主管實戰班33名來自國內企業高階主管及新世代領導人學員，由貿協董事長黃志芳帶領至新加坡舉行開訓典禮，並進行一系列的課程，包含新加坡產業升級帶給國內外企業機會、進入越南、緬甸、印尼、印度市場的策略及機會等。

課程規畫幫助學員對東南亞各國經貿情勢有更深入的了解，掌握最即時的市場資訊，並安排與新加坡企業家座談及實地參訪行程，讓台灣企業領導人建立與在地企業的人脈網絡。黃志芳表示，在國際經濟迅速變動，台灣新世代企業家面臨數位經濟潮流的嚴峻挑戰，為企業量身打造培養企業領導人的實戰班，期望台灣企業家帶動社會，全面提升台灣競爭力。