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因應數位經濟挑戰　企業高階主管實戰班新加坡開課

記者彭夢竺／台北報導2018/03/13 11:24
▲為了開拓國際市場機會，貿協第二期企業高階主管實戰班在新加坡舉行，期望台灣企業家帶動社會，全面提升台灣競爭力。（圖／貿協提供）
▲為了開拓國際市場機會，貿協第二期企業高階主管實戰班在新加坡舉行，期望台灣企業家帶動社會，全面提升台灣競爭力。（圖／貿協提供）

為了開拓國際市場機會，外貿協會帶領33名國內企業高階主管前往新加坡，舉行第二期企業高階主管實戰班，不僅幫助學員對東南亞各國經貿情勢有更深入的了解，建立與在地企業的人脈網絡，也期望台灣企業家帶動社會，全面提升台灣競爭力。

貿協第二期企業高階主管實戰班33名來自國內企業高階主管及新世代領導人學員，由貿協董事長黃志芳帶領至新加坡舉行開訓典禮，並進行一系列的課程，包含新加坡產業升級帶給國內外企業機會、進入越南、緬甸、印尼、印度市場的策略及機會等。

課程規畫幫助學員對東南亞各國經貿情勢有更深入的了解，掌握最即時的市場資訊，並安排與新加坡企業家座談及實地參訪行程，讓台灣企業領導人建立與在地企業的人脈網絡。黃志芳表示，在國際經濟迅速變動，台灣新世代企業家面臨數位經濟潮流的嚴峻挑戰，為企業量身打造培養企業領導人的實戰班，期望台灣企業家帶動社會，全面提升台灣競爭力。

首日課程中安排與新加坡當地企業家座談，邀請安達建設許仁美博士及麵包物語集團創始人郭明忠與談，分享創業的心得、經營的理念、進入緬甸、泰國等東南亞市場需注意當地文化習慣、政府法律規範以及拓展市場所需領導人才的培養理念等。

黃志芳指出，學員在完成新加坡三天課程後，建立非常濃厚且密切的情感，未來兩個月學員將回到台北參加6次課程，包括全球經濟情勢、企業策略與佈局、數位經濟時代的創新等主題，將更能強化學員之間知識的交流及人脈的建立，開創出企業拓銷國際市場的機會。

關鍵字外貿協會企業高階主管實戰班新加坡貿協
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