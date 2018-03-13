醫院105年財報出爐 最賺最賠都是長庚

健保署醫務管理組組長李純馥表示，若從整體收入來看，134家賺錢的醫院中，由林口長庚醫院賺43.58億元居冠，其次為高雄長庚醫院、台大醫院、中國醫藥大學附設醫院、基隆長庚醫院、台北榮民總醫院、桃園長庚醫院、彰化基督教醫院、義大醫院、成大醫院。

（中央社記者張茗喧台北13日電）健保署今天公布民國105年度醫院財報，最賺錢、最虧錢醫院分別由林口長庚、嘉義長庚醫院奪冠；整體醫院人事成本方面，也從45%攀升到47%，用於薪資、福利等用途。

李純馥說，長庚醫院體系收入以股利所得、研究收入為主，林口長庚醫院光是股利所得就多達44.7億元、高雄長庚醫院30.6億元，另像是基隆長庚醫院醫務收入虧損3.08億元，但股利收入就多達17.7億元，一舉躍升最賺醫院前5名。

105年虧損的14家醫院當中，最虧錢醫院由嘉義長庚居冠、虧損達5.61億元，其次是義大癌症醫院虧2.89億元、台南新樓醫院虧1.06億元、敏盛醫院虧0.78億元、衛生福利部金門醫院虧0.48億元。

李純馥說，從財報觀察，醫院人事費用占醫務成本的比率，已從102年的45.86%增加到47.82%；值得注意的是，最賺錢的林口長庚醫院的人事成本占比也從前一年的46%增加到48%，相較其他醫院僅約40%，算是相當高。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070313