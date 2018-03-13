加國媒體刊專文 促台加高層互訪

史國良表示，加拿大為了討好從未統治過台灣的中共政權，嚴格限制與台灣高層接觸，以避免國與國關係意涵。現在，加拿大政府有充分理由重新思考這樣的政策。

史國良（Scott Simon）這篇專文是在國家郵報（National Post）刊出。他指出，如果加拿大循美國前例，同意與台灣高層交流，將向中國發出明確訊號，表明國際間支持幾十年來確保經濟繁榮的地緣政治現狀。加拿大可以在此刻發揮重要作用。

專文提及，美國國會參眾兩院一致支持通過台灣旅行法，鼓勵台美高層互訪。台灣旅行法正式生效後，將提升台美關係至新境界。

史國良認為，從台加兩國享有共同價值觀、安全角度及相互經貿旅遊往來三方面來看，都值得加拿大政府放寬高層互訪限制。

文中指出，加台國會友好協會國會議員每年組團訪台，然而加拿大上次最後一位訪台的聯邦閣員，是1998年當時的工業部長曼利（John Manley）。至於台灣總統、副總統、行政院長及外交部長，都因為加拿大政策限制，無法入境加拿大。

史國良表示，台加具有共同價值，蔡英文總統支持同性戀權利、追求原住民歷史正義與和解，她與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會面，想必理念契合。

從安全角度來看，中國不但主張擁有台灣主權，還主張擁有印度及日本的部分領土，在南海地區與其他國家有領土爭議，並在南海水域非法建造海上軍事設施。台灣可能只是中國對外擴張野心的第一步。

史國良表示，加拿大與其他各國若循美國前例，與台灣高層交流，將向中國大陸發出明確訊號。

文中並指出，台加之間的原住民首長互訪不具爭議，台灣在奈米技術及半導體等領域居領先地位，兩國科技高層往來符合加國利益。加拿大國際貿易部長或農業部長訪台，也將有助推廣雙方經貿，並為加國農產品爭取更大市場。（編輯：紀錦玲）1070313