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週五上市！持續虧錢的Dropbox參考IPO價為市

鉅亨網2018/03/13 11:20
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網路雲端硬碟公司 Dropbox (DBX-US) 週一（12 日）公布了首次公開募股 IPO 的上市價格範圍，估計落在每股 16 美元至 18 美元之間，市值估算在 71 億美元上下，比 2014 年當時所估算的市值下滑約 30%。

《路透社》報導，今年春季上市的科技類股檔期已滿，網路安全公司 Zscaler 本週計劃首次亮相，而 Spotify 也剛剛直接上市過。總部位於舊金山的 Dropbox 設定完價格範圍後，將在週五 (16 日) 備受期待的公開募股 6.48 億美元。該 16 至 18 美元範圍且為參考，公司將在 IPO 前夕根據投資者的反饋，來設定最終 IPO 價格。

自 2014 年開始，私募基金公司如貝萊德 Blackrock (BLK-US) 等便開始投資類似科技企業，以求更改的報酬率。現今的市值預估也代表多數不賺錢的科技企業，如 Uber 等，將於上市時面臨市值砍半的風險。

 

Phil's Stock World 執行長 Phil Davis 提道，「Dropbox 任在虧錢，參考股價的下滑是為了吸引投資人」。

Dropbox 目前的競爭者如谷歌 Google (GOOGL-US)，微軟（MSFT-US）和 Amazon（AMZN-US）及 Box（BOX-US）。

長久以來，Dropbox 一直試圖把競爭對手所免費提供的產品變現，並轉型提供更多企業用戶產品，例如文件同步和群組協作工具。

這些努力似乎取得了成效，2017 年營收較去年增加了 31% 至 11 億美元，虧損減半至 1.12 億美元。去年，Dropbox 的自由現金流為 3.05 億美元，比前年增加了一倍多。

Dropbox 宣稱的全球 5 億用戶群裡，只有 1100 萬為付費客戶。相比之下，在 Dropbox 3 年前上市的 Box 今年營收預計成長 25%，達 5.06 億美元。Box 目前也任然處於虧損狀態，而市值約 28.5 億美元。

Patriarch 私募基金執行長 Eric Schiffer 提道，「目前的市值是玩弄 2014 年投資 Dropbox 的金主」。

Dropbox 創辦人 Houston 為最大股東，擁有約 24% 股權，預計 IPO 將販售 230 萬股股票。最大外資為 Sequoia，擁有約 25% 股權。

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關鍵字上市參考範圍科技類股dropboxboxheadline
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