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合理嗎？幼兒園助教月薪26K　網竟驚呼：算高了

生活中心／綜合報導2018/03/13 12:17
▲幼兒園助教月薪26K，你覺得合理嗎？圖為示意圖，與本新聞事件無關。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）
▲幼兒園助教月薪26K，你覺得合理嗎？圖為示意圖，與本新聞事件無關。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

照顧小孩不容易，但這樣的薪水你覺得合理嗎？近日一名女網友應徵一份幼兒園的工作，透露該園給助教的月薪為 2 萬 6 千元，但帶班人數多達 32 名小朋友，好奇詢問網友「這薪水合理嗎？」沒想到許多網友紛紛驚呼「算高了！」引起熱議。

女網友在臉書「爆廢公社」指出，該間幼兒園助教月薪為 2 萬 6 千元且沒扣勞健保，帶班人數 32 人，年齡為中班的小朋友，幼保人員加她共有 2 人，一名主教一名助教，詢問網友這薪水到底合不合理？

對此，網友們紛紛留言「助教這樣算多了」、「助教這樣子薪資算是天價了」、「很好的薪水！！我曾在幼兒園待五年，只有一萬九千多」、「助教 26000 耶！周休二日、見紅就休，哪裡不好了？！」「助教薪水 26000！薪水要比我這主教薪水快一樣了耶！幼教老師錢難賺...」。

但也有不少網友表示「有愛再做的工作，這種工作都做功德的...」、「幼稚園收費這麼貴，老師薪水這麼少，錢是到那裡去了」、「這行業好慘， 才 26 竟然算高了」、「幼保跟護理一樣，都踐踏專業」，驚訝幼教人員薪資竟如此低，相當傻眼。

另外，也有網友指出「一班人數 32 不合理，太多了，最多應該 25 以內」、「 3 歲以上的班級最多招收 30 人！所以你們班級人是多了兩位，但教保人員的數量是沒有錯的 16 人以上需兩名教保人員！」質疑該幼兒園涉嫌超收。

關鍵字幼教薪水26k幼兒園
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