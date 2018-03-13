合理嗎？幼兒園助教月薪26K　網竟驚呼：算高了

照顧小孩不容易，但這樣的薪水你覺得合理嗎？近日一名女網友應徵一份幼兒園的工作，透露該園給助教的月薪為 2 萬 6 千元，但帶班人數多達 32 名小朋友，好奇詢問網友「這薪水合理嗎？」沒想到許多網友紛紛驚呼「算高了！」引起熱議。

女網友在臉書「爆廢公社」指出，該間幼兒園助教月薪為 2 萬 6 千元且沒扣勞健保，帶班人數 32 人，年齡為中班的小朋友，幼保人員加她共有 2 人，一名主教一名助教，詢問網友這薪水到底合不合理？

對此，網友們紛紛留言「助教這樣算多了」、「助教這樣子薪資算是天價了」、「很好的薪水！！我曾在幼兒園待五年，只有一萬九千多」、「助教 26000 耶！周休二日、見紅就休，哪裡不好了？！」「助教薪水 26000！薪水要比我這主教薪水快一樣了耶！幼教老師錢難賺...」。