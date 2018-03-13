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娛樂

前世比賽埋心結　范瑋琪、張韶涵今世不合糾葛8年

娛樂中心／綜合報導2018/03/13 11:27
▲范范（左）、張韶涵不和的傳聞再起。（圖／翻攝臉書 , 2018.02.25）
▲范范（左）、張韶涵不和的傳聞再起。（圖／翻攝臉書 , 2018.02.25）

范瑋琪（范范）和張韶涵屢傳不合，前陣子老公黑人為幫范范出氣直接嗆網友，另一邊張韶涵在微博發文：「黑白狗別亂叫！」發文時間點敏感，讓人懷疑是否在暗酸黑范夫妻。

昔日同門雙姝，不合心結常鬧上媒體版面，就有命理師分析了兩人的前世，要來破解他們不合的原因，命理師江嘉葉開天眼看到兩人前世，稱范范和張韶涵過去是仙女，負責送公文的工作，因年紀相仿成為好友，但卻因為一場送公文比賽，埋下心結。

有網友看到范范和張韶涵，因這段前世的送公文比賽，埋下心結的故事，寫了更詳盡的「仙鬥」事跡，還加入了新的角色，在批踢踢上面引起廣大的迴響。網友描述「范仙女」原本在仙界地位不高，後來拉攏7仙女上位，涵仙女一開始義氣拉拔，但之後被暗暗插刀，范仙女的計畫被當時同期的潔兒知道，潔兒忍不住出言相勸，結果潔兒被打入凡間，靜兒被招攬力捧，之後涵仙女果然被暗算墜入滅仙洞，靜兒深知范仙女的手段，因此之後也離開，深怕自己成為下一個被推入滅仙洞的人。


▲有命理師說范范跟張韶涵不合原因，是因為前世的送公文比賽導致的，網友看到後再將故事延伸，還把郭靜跟徐潔兒也一起寫進來。（圖／翻攝 張韶涵、郭靜、徐潔兒、范瑋琪臉書 , 2018.03.13）

網友把命理師的前世故事，繼續延伸，還加入了「潔兒」」跟「靜兒」兩個角色，有網友猜「潔兒」就是徐潔兒，「靜兒」就是郭靜，這似乎就在影射這范范、張韶涵、徐潔兒、郭靜搶奪公司資源，但是都爭不過范范指好求去。這個「仙鬥」事跡的文章一出來，笑翻了網友，「好精彩 可以拍成劇」、「精彩度直逼花千骨」、「優質好文」，只能說網友真的太有才了，故事內容大家笑笑就好，無須太過認真。

關鍵字范瑋琪張韶涵徐潔兒郭靜仙女
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