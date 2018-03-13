前世比賽埋心結　范瑋琪、張韶涵今世不合糾葛8年

范瑋琪（范范）和張韶涵屢傳不合，前陣子老公黑人為幫范范出氣直接嗆網友，另一邊張韶涵在微博發文：「黑白狗別亂叫！」發文時間點敏感，讓人懷疑是否在暗酸黑范夫妻。

昔日同門雙姝，不合心結常鬧上媒體版面，就有命理師分析了兩人的前世，要來破解他們不合的原因，命理師江嘉葉開天眼看到兩人前世，稱范范和張韶涵過去是仙女，負責送公文的工作，因年紀相仿成為好友，但卻因為一場送公文比賽，埋下心結。

有網友看到范范和張韶涵，因這段前世的送公文比賽，埋下心結的故事，寫了更詳盡的「仙鬥」事跡，還加入了新的角色，在批踢踢上面引起廣大的迴響。網友描述「范仙女」原本在仙界地位不高，後來拉攏7仙女上位，涵仙女一開始義氣拉拔，但之後被暗暗插刀，范仙女的計畫被當時同期的潔兒知道，潔兒忍不住出言相勸，結果潔兒被打入凡間，靜兒被招攬力捧，之後涵仙女果然被暗算墜入滅仙洞，靜兒深知范仙女的手段，因此之後也離開，深怕自己成為下一個被推入滅仙洞的人。