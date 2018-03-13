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川普禁令博通併高通 4大層面看仔細

中央社2018/03/13 11:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國總統川普禁博通併購高通，工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）主任室計畫副組長楊瑞臨今天說，要從川普決策、博通、高通及外部多方角力層面分析，但結果對台廠是好事。

川普（Donald Trump）以國家安全為由，發布命令禁止博通（Broadcom）併購高通（Qualcomm）。高通已回絕博通以1170億美元（約新台幣3兆4257億元）的併購提案。

楊瑞臨告訴中央社記者，不意外川普決策，只是沒想到結果這麼快。從川普決策看，川普以提高就業與重視國家安全為主軸，去年12月底取消網路中立化法案，讓電信營運商可操作多元化商業模式和服務內容，以提高就業機會，加速電信營運商在5G布局。

他說，川普也強調要透過國家力量建設5G網路，如果未來美國政府主導建設5G網路，相關晶片、零組件和終端產品採購將以美系企業為主，這些都符合川普重視國安的決策脈絡。

從博通角度看，楊瑞臨表示，博通無線傳輸技術和產品應用以Wi-Fi、藍牙（Bluetooth）、近距離無線通訊（NFC）為主；有線網路傳輸包括Cable Modem、乙太網路、交換器；及資料中心的寬頻連接。

他說，未來5G新應用方向，可能對Wi-Fi和CableModem產生威脅與壓力，博通深耕布局5G，最快方式就是趁高通目前市值和股價相對低檔時刻、提出併購高通方案。

楊瑞臨表示，從高通角度看，不會坐以待斃，可能以博通總部位於新加坡、非純美系企業為理由，加上認為博通以股東利益為導向、併購後可能在前瞻投資或研發態度消極，對國安較不利，之前向美國政府機構遊說。

從多方角力看，楊瑞臨分析，博通可能私下向蘋果（Apple）表示善意，希望與高通纏訟的蘋果支持併購高通提案。相較之下，安卓系統為主（Android-based）的谷歌（Google）、及微軟（Microsoft）等可能不樂見博通併購高通，這將對安卓手機關鍵零組件採購形成壓力。

從結果看，楊瑞臨說，川普的決定對博通長期營運相對不利，但對台灣晶片代工台積電、IC設計商聯發科和後段半導體封測廠來說是好事，議價不會受壓力、競爭也相對紓緩。至於外傳有意加入戰局的英特爾（Intel）來說，也可解套，對谷歌和微軟來說也可鬆一口氣。（編輯：李明宗）1070313

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