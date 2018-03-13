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中央社

選擇吃蛋白質有優先順序 吃蛋比吃肉好

中央社2018/03/13 11:18
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北13日電）國健署今天公布最新版「每日飲食指南」，將原本「全穀根莖類」改為「全穀雜糧類」，且因蛋營養豐富，與膽固醇濃度、心血管疾病不相關，原先的豆魚肉蛋也改為豆魚蛋肉類。

衛生福利部國民健康署在民國2011年公布「每日飲食指南」等文件，但隨國際飲食指標趨勢，台灣民眾攝取狀況及凝聚共識後，今天提出2018年最新版的「每日飲食指南」，提供均衡飲食的營養建議。

國健署社區健康組組長林莉茹上午在記者會表示，最新版「每日飲食指南」強調均衡飲食的意義，並教導民眾實際做法。修正重點包括將「全穀根莖類」用詞修正為「全榖雜糧類」，調整蛋在蛋白質食物來源的順序、不再強調乳品要選低脂或脫脂。

台灣營養學會理事長王果行指出，很多民眾容易對過去的全穀根莖類產生誤會，如白蘿蔔、紅蘿蔔澱粉含量少，屬於蔬菜，卻被誤會為根莖類；南瓜、馬鈴薯有豐富的澱粉，屬五穀雜糧類，卻常被誤會是蔬菜，新版指南改名為「五穀雜糧」應有助釐清。

此外，蛋白質食物類選擇時，為避免同時吃入不利健康的脂肪，尤其是飽和脂肪，選擇這類食物應有優先順序。過去建議是「豆>魚>肉>蛋類」，新版也修訂為「豆>魚>蛋>肉類」。

林莉茹說，更動順序的原因是新的科學證據發現，蛋的攝取與血液中膽固醇濃度、心血管疾病風險的關聯性低；「蛋」所含的脂肪組成並無飽和脂肪對身體危害疑慮，加上蛋營養豐富，攝食選擇時優先於肉，年長者也不用再害怕吃蛋。

另一個修正重點為將「低脂乳品類」名稱改成「乳品類」。王果行表示，過去低脂乳品被認為有減少脂肪攝取好處，但近年許多研究發現，並不會因為攝取全脂乳品提升慢性病風險或造成體重增加。

同時，王果行說，全脂與低脂乳品好處相同，是很好的蛋白質及鈣質的攝取來源，鈣質對人體相當重要，建議每日攝取1.5至2杯乳品類，增進鈣質攝取，保持骨質健康。

有關各項飲食建議及相關訊息，民眾可於國健署網站/健康主題/健康生活/國民營養/相關出版品（http://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=170）查詢及下載。（編輯：梁君棣）1070313

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