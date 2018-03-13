英國控俄企圖毒殺雙面諜 美國附和

（中央社華盛頓/莫斯科12日綜合外電報導）美國今天同意盟邦英國的指控，認為一名前俄羅斯雙面諜在英國遭企圖毒殺，幕後很可能是俄羅斯所為。但俄國反駁，認為是西方想藉機破壞俄羅斯舉辦世界盃足球賽的信譽。

法新社報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）說：「英國的調查和評估認為俄國可能需為上週發生在索爾茲伯里（Salisbury）的神經毒劑攻擊案負責，我們對英方有充分信心。」

提勒森說：「我們同意，犯下此案者與幕後下令者，必須遭受該有的嚴厲後果。我們與盟邦英國休戚與共，將會持續密切協調我們對此事的回應。」