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中央社

英國控俄企圖毒殺雙面諜 美國附和

中央社2018/03/13 11:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓/莫斯科12日綜合外電報導）美國今天同意盟邦英國的指控，認為一名前俄羅斯雙面諜在英國遭企圖毒殺，幕後很可能是俄羅斯所為。但俄國反駁，認為是西方想藉機破壞俄羅斯舉辦世界盃足球賽的信譽。

法新社報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）說：「英國的調查和評估認為俄國可能需為上週發生在索爾茲伯里（Salisbury）的神經毒劑攻擊案負責，我們對英方有充分信心。」

提勒森說：「我們同意，犯下此案者與幕後下令者，必須遭受該有的嚴厲後果。我們與盟邦英國休戚與共，將會持續密切協調我們對此事的回應。」

在說明美方立場前，提勒森致電給英國外長強生（Boris Johnson）討論案件調查。前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒上週在英格蘭西南遭人試圖殺害。提勒森告訴媒體，英國首相梅伊聲明指攻擊者用的是俄國研發的軍用級神經毒劑，表面上看很確定。

提勒森說：「毒劑看來顯然來自俄國，只不過當下我還不知道它是否來自俄國，及俄國政府有無授意。但這是個我們所知且並非廣泛存在的物質，只有非常、非常有限的團體才有，我也不想再多說。」

梅伊今天將有人試圖毒殺斯克里帕爾一事，指向俄羅斯；斯克里帕爾向英國出售機密，後來因兩國2010年的間諜交換來到英國。

莫斯科今天反控，英國是想在世足賽前夕破壞各國對俄國的信任。

俄國國會下議院外交事務委員會領袖斯拉斯基（Leonid Slutsky）表示，英國調查前俄諜遭企圖毒殺，只是在趕西方這股最新的潮流，「毫無證據，就是什麼都能推到俄國頭上」。他認為英國的調查也可能是要影響本週末的俄國總統大選。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070313

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