失聯40年忘記家人姓名 沙烏地印尼移工要回家

阿妮迪亞說，琪比堤亞在沙國利雅德（Riyadh）工作了40年，卻都沒有回過印尼看家人。阿妮迪亞得知琪比堤亞的老家在印尼東爪哇吉勃（Jember），於是她把琪比堤亞的照片PO上臉書群組，希望有人可以認出她來。

印尼社群網站近日瘋傳一則PO文。在沙烏地阿拉伯工作的印尼移工阿妮迪亞（Anindia）分享了另一名同鄉移工琪比堤亞（Kiptiyah Jumanah）的心酸故事。

（中央社記者周永捷雅加達13日專電）在沙烏地阿拉伯工作的印尼移工琪比堤亞宣稱40年來沒有回過家鄉，見家人一面，如今也忘記家人名字。所幸在友人幫助下，聯繫上她的家人，準備把她接回家。

印尼新聞網站kumparan昨天報導，阿妮迪亞說，已年邁的琪比堤亞有時會因為想要回家而哭泣，但有時卻不想回老家，她已經老了，無法下定決心。

阿妮迪亞說，她和琪比堤亞的見面時間很短暫，是在自家雇主的家庭聚會上，因此，她無法確定琪比堤亞是否有遭受雇主虐待，也無法確定琪比堤亞過去40年來是否都有領到薪水。

幸好阿妮迪亞的PO文奏效。琪比堤亞的照片被吉勃居民阿弗里莉亞（Affrilia）認出，阿弗里莉亞自稱是琪比堤亞的孫女。

阿弗里莉亞說，她真的是琪比堤亞的孫女，她們一家人都知道祖母去沙國工作，祖母去沙國工作時，祖父還為祖母送行。

阿弗里莉亞指出，她們家族有一名在沙國的大學擔任教授的親戚，這名親戚將會去利雅德接祖母，然後帶祖母回家，與家人一起度過6月登場的開齋節。

她也感謝阿妮迪亞的幫忙，讓家人可以再度得知祖母的消息。

由於印尼移工在中東國家受虐時有所聞，印尼政府為保護移工，自2015年起頒布禁令，禁止印尼民眾前往21個中東國家擔任幫傭，其中也包括沙烏地阿拉伯。

像是印尼移工蘇米（Sukmi bint SardiUmar）22年前赴沙烏地阿拉伯工作，期間沒有領到半份薪水。去年在印尼政府救援下，蘇米總算領到她的第一份薪水，並追回雇主過去積欠的薪資，平安回到印尼故鄉。（編輯：陳俊碩）1070313