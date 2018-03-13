NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈最低工資法草案　勞動部年底送案BIGBANG成員大聲入伍跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

法官騷擾助理改輕判　時力提案修法強化淘汰機制

記者江昱逵／台北報導2018/03/13 11:36
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌涉性騷擾助理，職務法庭改輕判，時代力量13日表示將提出法官法修正案，強化淘汰不適任法官的機制。（圖／時代力量提供，2018.3.13）
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌涉性騷擾助理，職務法庭改輕判，時代力量13日表示將提出法官法修正案，強化淘汰不適任法官的機制。（圖／時代力量提供，2018.3.13）

台北高等行政法院前法官陳鴻斌因性騷擾法官助理被職務法庭判決「免除法官職務」，陳鴻斌不服判決提起再審，職務法庭日前改判罰薪一年，不需免除法官職務，引發各界譁然。時代力量黨團總召徐永明今（13）日表示，因目前職務法庭均由職業法官組成，會官官相護，時代力量將提出《法官法》修正案，希望引入外部參與，強化淘汰不適任法官的機制。
 
時代力量立委黃國昌指出，2011 年《法官法》立法時，「淘汰不適任者」一直是民間社會非常重要的訴求主軸，已有相當多民間團體和學者專家提出呼籲，強化不適任法官、檢察官的監督淘汰機制，一個重要設計就是職務法庭必須要有外部參與。

黃國昌進一步解釋，當初最高法院蕭姓法官為了替他兒子酒駕關說，公務人員懲戒委員會做出的懲戒處分只是休職半年，完全沒有剝奪法官的資格，由此案可見，法官淘汰機制完全由職業法官形成官官相護的狀態。

黃國昌說，這次陳鴻斌法官案讓大家再度意識到，職務法庭只有職業法官參與、欠缺外部參與所產生的弊害，因此時代力量提出修法，希望職務法庭由職業法官 3 人、參審法官 4 人組成 7 人合議庭，讓非職業法官人數多於職業法官，而非職業法官由司法院法官遴選委員會遴選社會公正人士產生，希望藉此強化不適任法官、檢察官的淘汰機制。
 
此外，徐永明認為，現行《法官法》的規定，只要犯錯法官申請退休，就能規避處罰。即使被彈劾，仍能因已辦理退休而繼續支領全額退休金，為了強化人民對司法信賴，希望修法增加規定，剝奪法官退養金。

關鍵字法官陳鴻斌黃國昌徐永明輕判
唐鳳樂看人工智慧　國外官員也大讚太陽花案二審無罪　司改會肯定判決

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan