法官騷擾助理改輕判　時力提案修法強化淘汰機制

台北高等行政法院前法官陳鴻斌因性騷擾法官助理被職務法庭判決「免除法官職務」，陳鴻斌不服判決提起再審，職務法庭日前改判罰薪一年，不需免除法官職務，引發各界譁然。時代力量黨團總召徐永明今（13）日表示，因目前職務法庭均由職業法官組成，會官官相護，時代力量將提出《法官法》修正案，希望引入外部參與，強化淘汰不適任法官的機制。 時代力量立委黃國昌指出，2011 年《法官法》立法時，「淘汰不適任者」一直是民間社會非常重要的訴求主軸，已有相當多民間團體和學者專家提出呼籲，強化不適任法官、檢察官的監督淘汰機制，一個重要設計就是職務法庭必須要有外部參與。

黃國昌進一步解釋，當初最高法院蕭姓法官為了替他兒子酒駕關說，公務人員懲戒委員會做出的懲戒處分只是休職半年，完全沒有剝奪法官的資格，由此案可見，法官淘汰機制完全由職業法官形成官官相護的狀態。

黃國昌說，這次陳鴻斌法官案讓大家再度意識到，職務法庭只有職業法官參與、欠缺外部參與所產生的弊害，因此時代力量提出修法，希望職務法庭由職業法官 3 人、參審法官 4 人組成 7 人合議庭，讓非職業法官人數多於職業法官，而非職業法官由司法院法官遴選委員會遴選社會公正人士產生，希望藉此強化不適任法官、檢察官的淘汰機制。



此外，徐永明認為，現行《法官法》的規定，只要犯錯法官申請退休，就能規避處罰。即使被彈劾，仍能因已辦理退休而繼續支領全額退休金，為了強化人民對司法信賴，希望修法增加規定，剝奪法官退養金。