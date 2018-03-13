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永豐金股利6成配息創新高 多頭按讚漲2% 站穩所有

鉅亨網2018/03/13 11:24
鉅亨網 / NOWnews
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永豐金 (2890-TW) 擬拉高現金股利比重至 6 成，可望是成立以來新高，受此激勵，股價今 (13) 日放量上攻，最高漲約 2%，站穩所有短期均線。

永豐金近兩年風波不斷，但是走過風雨，去年獲利回穩，稅後純益 89.95 億元、年增 9%、每股稅後純益 (EPS)0.81 元，股東權益報酬率 (ROE)6.61%、資產報酬率 (ROA)0.55%，金控資本適足率 130%。

永豐金近幾年現金股利分配率逐步提高，從 2014 年的 20%，到了去年 50%，今年可望進一步拉高現金股利比重。

永豐金新任總經理朱士廷表示，由於金控資本適足率穩健，現金股利配息率今年可望拉高到 6 成。

法人估算，以現金股利分配率 8 成估計，今年永豐金可能配發股利 0.65 元，若現金股利配息率拉到 6 成，每股擬配現金股息約 0.39 元，其餘股票股利則約 0.25 元。

此外，永豐金一直重視數位金融發展，今年不但會延續，更將加大投入。朱士廷指出，數位金融是永豐今年發展主軸，今年 IT 年度資本支出預計達 15 億元，衝刺數位金融。

若投資人看好永豐金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：永豐金凱基 77 購 01 (071949-TW)、永豐金麥證 77 購 01 (073035-TW)、永豐金元大 7A 購 01 (074294-TW) 等。

永豐金相關權證 　 資料來源：鉅亨網整理
永豐金相關權證 　 資料來源：鉅亨網整理

 

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