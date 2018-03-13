貿協企業實戰班開訓 新增新創相關課程

（中央社記者廖禹揚台北13日電）外貿協會第2期企業高階主管實戰班開訓，除時數延長外，更增加企業併購、新創企業扶植相關課程，並安排與新加坡企業家座談與實地參訪，助台灣企業建立當地人脈網絡。

中華民國對外貿易發展協會辦理的企業高階主管實戰班，第2期班12日在新加坡開訓，外貿協會新聞稿指出，董事長黃志芳在開訓典禮致詞表示，國際經濟迅速變動，新世代企業家面臨數位經濟潮流的嚴峻挑戰，期望藉由為台灣企業量身打造的實戰班，由台灣企業家帶動社會，全面提升競爭力。

外貿協會指出，實戰班招生原本限額30名，但連續2期都超收至33名，企業反應熱絡，第2期課程時數也從27小時增至36小時，提供更豐富課程，新增企業併購、新創產業相關課程，找來以色列講師，說明科技對企業及商業模式造成的影響，以及以色列扶植新創業者的經驗。