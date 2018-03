印地安泉網賽女雙賽事上演「台灣內戰」,詹家姊妹詹詠然、詹皓晴跟謝淑薇和新搭檔Barbora Strycova在「搶十」分出高下,最後謝淑薇組合勝出晉級八強,詹家姊妹也在臉書上抒發心境。

詹詠然寫下:「雖然不是我們希望的結果,但只能繼續堅持著! #越挫折越努力,Not the result we expected,but still like the fighting spirit. #keepfighting。」

詹皓晴則是十分直白地說:「我們是人不是神!正面思考 做好自己 笑一笑 沒什麼大不了,明天又是美好的一天。」