超商瘋集點理由大不同　人氣肖像、時尚潮牌哪個受青睞？

馬上就要迎接4月清明連假、兒童節的到來，看好春季商機，超商業者紛紛開啟全新一波集點活動，不過鎖定的族群、看好的商機理由卻大不相同。全家便利商店請到芬蘭小精靈嚕嚕米，推出公仔擺飾、玻璃杯、絨毛玩偶等商品，OK超商鎖定小朋友，祭出湯瑪士小火車限量抱枕，7-ELEVEN則是再度與潮牌聯名合作，推出LEVI’S後背包及風衣式雨衣，預期會再度掀起一波搶購熱潮，帶動業績成長。

來自芬蘭經典國民小精靈嚕嚕米，溫暖療癒的形象深受不少粉絲喜愛，全家看好其魅力，即日起推出全新集點活動，不僅有10款能攀附在杯緣上，增加餐點趣味的公仔擺飾，4款手工製作的實用雙層玻璃杯，還有嚕嚕米和小不點2款絨毛玩偶，只要集滿指定點數加價，或是消費滿額就可加價換購。