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超商瘋集點理由大不同　人氣肖像、時尚潮牌哪個受青睞？

記者彭夢竺／台北報導2018/03/13 11:46
▲7-ELEVEN攜手LEVI’S，3月14日起推出潑水後背包、個性風衣式雨衣限量預購活動。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-ELEVEN攜手LEVI’S，3月14日起推出潑水後背包、個性風衣式雨衣限量預購活動。（圖／7-ELEVEN提供）

馬上就要迎接4月清明連假、兒童節的到來，看好春季商機，超商業者紛紛開啟全新一波集點活動，不過鎖定的族群、看好的商機理由卻大不相同。全家便利商店請到芬蘭小精靈嚕嚕米，推出公仔擺飾、玻璃杯、絨毛玩偶等商品，OK超商鎖定小朋友，祭出湯瑪士小火車限量抱枕，7-ELEVEN則是再度與潮牌聯名合作，推出LEVI’S後背包及風衣式雨衣，預期會再度掀起一波搶購熱潮，帶動業績成長。

來自芬蘭經典國民小精靈嚕嚕米，溫暖療癒的形象深受不少粉絲喜愛，全家看好其魅力，即日起推出全新集點活動，不僅有10款能攀附在杯緣上，增加餐點趣味的公仔擺飾，4款手工製作的實用雙層玻璃杯，還有嚕嚕米和小不點2款絨毛玩偶，只要集滿指定點數加價，或是消費滿額就可加價換購。

根據OK mart門市銷售數據顯示，兒童節影響業績比例超過2成，其中以玩具類1成、糖餅類帶來1.5成的業績成長，因此看準兒童節將近，OK超商今年除了玩具糖餅類外，更針對家庭出遊的消費商機，特別推出湯瑪士小火車肖像集點加購活動，只要單次消費累積指定會員點數加價，就能帶走限量5千個抱枕，共有繽紛藍與可愛白2款，適合小朋友使用午睡枕、大人辦公室靠枕。

7-ELEVEN則是觀察到跨界聯名商品，因為主打限定限量、CP值高及品牌力，非常受到年輕人喜愛，其中潮流運動品牌更是檔檔秒殺，因此看準白色情人節商機，再度攜手美國牛仔褲經典品牌LEVI’S，將於3月14日起推出潑水後背包、個性風衣式雨衣限量預購活動，背包共有紅、黑、藍3色，而個性風衣式雨衣腰部採拉繩設計可調整腰身，經典雙馬LOGO設計，是白色情人節情侶裝、情侶包的最佳首選。

關鍵字超商7-elevenlevi’sok超商全家便利商店嚕嚕米
拚競爭力　企業主管實戰班星國開課發票兌獎　明年網路APP超商也行

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