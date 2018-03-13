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〈新零售趨勢大會〉東森攻物聯網第一步 與聲寶推智慧

鉅亨網2018/03/13 11:44
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東森集團旗下虛擬零售通路業者東森購物今 (13) 日舉辦「2018 新零售趨勢大會」，在業界有電商教父之稱的東森購物電商事業群執行長王志仁表示，電商正進入多屏時代，因此，這次東森也率先與國內家電品牌廠聲寶攜手推出智慧冰箱，等於是進入物聯網時代的一個里程碑，他也透露，接下來東森集團將透過更多合作發展物聯網商品。

王志仁觀察到消費者隨著生活場景不同，每天手機、電腦、平板和電視等多屏輪番使用，訊息暴增但接受的訊息破碎化，因此，業者如何與消費者溝通是愈來愈大的挑戰，業者必須找到更有效的方式或有利的合作達到跨螢的有效溝通。

在這樣的趨勢下，東森購物瞄準民眾重要的生活廠景之一「廚房」，與聲寶合作推出智慧 PAD 電冰箱，透過其配備的面板可綁定東森購物 APP 和 ETtoday 新聞雲的即時新聞瀏覽功能，王志仁強調，這樣做可以在對的地方與時間，精準推薦對的商品。

除原有的居家互動等智慧功能以外，智慧冰箱升級版新功能已由東森購物重新設計，將可透過面板即時收到來自東森購物推薦的商品訊息，並且透過一鍵購買功能透過面板傳遞購物簡訊到手機。

王志仁強調，面對多螢，電商走向家庭 IOT 已是不可逆的趨勢，未來生活將越來越智慧化，這是東森透過新零和新媒體進入物聯網時代的第一步。

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