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台股盤中—蘋概三雄領軍 站穩11000點醞釀回補2

鉅亨網2018/03/13 11:41
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (13) 日受惠美科技股創高帶動，不畏亞股弱勢，蘋概三雄領軍走揚，電子權值股扮穩盤角色，鴻家軍鴻海受 FII 在陸掛牌題材下續強，PCB 族群等蘋果供應鏈也成盤面強勢族群，指數開高震盪、價量齊揚，站穩 11000 點，並逐步往回補 2 月 5 日跳空缺口方向邁進，預估成交量能 1500 億元。

台股指數今日上漲 20.05 點、以 11022.15 點開出，盤中最低來到 11014.87 點，最高為 11075.05 點；櫃買市場今日以 152.47 點開出，盤中最高來到 153.72 點。

蘋概三雄今日在美科技股創高帶動下，均開高守穩季線之上，台積電上漲約 1%、來到 256.5 元；鴻海在市場看好本季營運表現，加上 FII 掛牌題材助攻下，股價反彈回升，早盤一度突破 96 元；大立光利空出盡後，股價大漲逾 2%，重新站上 4000 元大關。

DRAM 族群由南亞科帶動勁揚，亞系外資首度將南亞科納入追蹤個股，並看好其後市發展，給予買進評等與目標價 115 元，南亞科股價大漲 6%，華邦電也在美光大漲逾 8% 推升下，股價彈升約 4%，晶豪科也上漲逾 1%。

蘋概股中的 PCB 族群表現也相當亮眼，嘉聯益以每股 38 元辦理現增，今起由特定人繳款，盤中股價一度大漲逾 5%；臻鼎 - KY 前 2 月營收居 8 家蘋果 PCB 供應鏈冠軍，加上旗下子公司申請 A 股 IPO 案在審查中，可望於下半年掛牌，盤中直奔漲停價 70.7 元。

嘉聯益相關權證。資料來源：鉅亨網整理嘉聯益相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以族群來看，半導體、光電與電子零組件指數均上漲逾 1%，為表現相對強勢族群，盤中表現最弱勢為觀光與塑膠股，下跌 0.5%；櫃買市場也是半導體、電通與光電族群最為強勢，上漲逾 1.5%，表現最弱勢則為化工族群，下挫逾 0.5%。

顧德投顧分析師黃漢成指出，大盤漲勢可望在外資回補，加上新台幣升值帶動熱錢湧入下，持續上攻，美科技股再創歷史新高，也可望吸引內外資加碼，近期可留意高殖利率個股與股東會前融券單回補的軋空題材，預估台股有機會挺進先前高點 11270 點，甚至再寫波段新高。

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