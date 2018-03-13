南韓特使訪北京 說明平壤華府行成果

王毅說，正如習主席所說的，精誠所至，金石為開。只要各方聚焦半島非核化及和平穩定的根本目標，朝鮮半島終將迎來堅冰消融、春暖花開的一天。

南韓「亞洲經濟」指出，王毅表示，習近平主席在兩會期間接見鄭義溶，體現中方對實現半島非核化的堅定意志，中方對南北韓關係改善和美國北韓直接對話表示歡迎。

鄭義溶參加王毅主持的晚宴前，曾拜會中國國家主席習近平和國務委員楊潔篪，就南韓總統特使團訪問平壤和華盛頓的成果進行簡報。

（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）南韓總統特使、青瓦台國家安保室長鄭義溶，昨天在北京和中國外交部長王毅會晤。王毅表示，中方對南北韓關係改善和美國北韓直接對話表示歡迎。

報導指出，王毅表示，鄭義溶此次訪華雖然短暫，但已達成預期目標。半島核問題是對中韓和全世界的嚴峻挑戰，中韓已就此達成多項共識，中方將堅定不移地透過對話和協商解決問題。

王毅也高度評價南韓政府和文在寅總統，在巨大壓力下做出的正確決斷，以平昌冬奧為契機開啟南北韓關係新篇章，推動半島局勢朝著正確的方向發展。

鄭義溶表示，已向文在寅總統通過電話報告和習主席的會晤情況。

他強調，中方堅持半島非核化，堅持透過對話協商和平解決有關問題，為推動半島非核化，透過和平解決半島問題進程，發揮積極作用。（編輯：陳惠珍）1070313