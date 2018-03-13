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中央社

散布仇恨洛興雅言論 聯合國指臉書也有份

中央社2018/03/13 11:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）聯合國人權專家調查緬甸可能發生的種族滅絕，今天表示臉書（Facebook）在散布仇恨言論中扮演一角，擔心臉書現在成為一頭猛獸，偏離初衷。

路透社報導，臉書尚未對這項批評置評，不過之前曾表示，已在著手移除緬甸的仇恨言論，並踢走持續分享這類內容的使用者。

緬甸若開邦叛亂者發動攻擊後，安全部隊去年8月展開鎮壓，導致超過65萬名洛興雅穆斯林逃到孟加拉。許多洛興雅人提供遭緬甸安全部隊處決與性侵的恐怖證詞。

聯合國人權官員上週表示，他強烈懷疑緬甸是否出現種族滅絕行為。緬甸國家安全顧問則要求提供「明確證據」。

聯合國緬甸議題獨立國際發掘事實任務（Independent International Fact-Finding Missionon Myanmar）主席達魯斯曼（Marzuki Darusman）告訴記者，社群媒體在緬甸扮演了「舉足輕重的角色」。

他說：「社群媒體…實質上影響了公共領域的言論毒辣性、歧見與衝突程度。仇恨言論當然是其中一部分。就緬甸局勢而言，社群媒體就是臉書，臉書就是社群媒體。」

聯合國的緬甸調查人員李亮喜（Yanghee Lee）說，臉書是公眾、民眾與私人生活的一大部分，政府使用臉書向大眾散布資訊。

她告訴記者：「在緬甸，所有事情都是透過臉書達成。」她又說，臉書幫助了這個貧困國家，但也用來散布仇恨言論。

她說：「臉書被用來傳達公共訊息，但我們知道，極端民族主義者佛教徒有自己的臉書帳號，針對洛興雅等少數族裔，真正煽動了許多暴力與仇恨。」

她說：「我擔心臉書現在成為一頭猛獸，偏離了初衷。」（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070313

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