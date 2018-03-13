散布仇恨洛興雅言論 聯合國指臉書也有份

（中央社日內瓦12日綜合外電報導）聯合國人權專家調查緬甸可能發生的種族滅絕，今天表示臉書（Facebook）在散布仇恨言論中扮演一角，擔心臉書現在成為一頭猛獸，偏離初衷。

路透社報導，臉書尚未對這項批評置評，不過之前曾表示，已在著手移除緬甸的仇恨言論，並踢走持續分享這類內容的使用者。

緬甸若開邦叛亂者發動攻擊後，安全部隊去年8月展開鎮壓，導致超過65萬名洛興雅穆斯林逃到孟加拉。許多洛興雅人提供遭緬甸安全部隊處決與性侵的恐怖證詞。

聯合國人權官員上週表示，他強烈懷疑緬甸是否出現種族滅絕行為。緬甸國家安全顧問則要求提供「明確證據」。