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〈宏達電拚VR〉拓台灣市場 將推企業方案

鉅亨網2018/03/13 11:47
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宏達電 (2498-TW) 在農曆年前組織調整，台灣區總經理陳柏諭積極建立專責台灣市場的 VR 團隊，同時將強化企業用戶的拓展，他認為，拓展企業用戶不能只靠賣產品，將結盟系統整合廠商推出整體解決方案。

宏達電董事長王雪紅在農曆年前宣布，在全球五大區分設總經理，整合智慧手機及 Vive 行銷與業務，各地區負責人分別是，美洲區總經理 Daniel O’Brien，歐洲區總經理 Paul Brown，北亞區總經理鮑永哲，中國區總經理汪叢青， 台灣區總經理陳柏諭；王雪紅認為，透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務。

陳柏諭指出，除了智慧手機要在上半年重回台灣市場銷售量、銷售價前三名之外，在 Vive 的布局上也將進一步衝刺企業用戶市場，他表示，Vive 在中國進軍教育市場，Vive 教室就是整合內容、應用程式及軟硬體的解決方案，台灣也將攜手系統整合廠，推出企業解決方案。

陳柏諭認為，企業解決方案的效果會比單純賣產品還要大，在拓展企業用戶部分，將推出包括內容等的解決方案，預計將先鎖定遊樂場、醫院、及車商等特定領域市場；另外，在 Vive 通路的布局也將擴大，除了手機通路之外，也將進入 3C 產品等賣場。

宏達電看好 Vive 今年在台灣、韓國、日本、澳洲等市場的成長，在中國則是搶進一體機的市場，預計今年整體 Vive 將有明顯成長。

宏達電在農曆年前一度下滑至 57.8 元的低點，之後則約是沿著 5 日線整理，今 (13) 日股價走強，盤中漲幅 2.74%，站上月線之上。

 

 

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