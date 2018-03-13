亞幣總想貶值 彭博：出口與匯率關係確存在 中印受影

亞洲經濟體大多不希望自身貨幣走得太強，以免影響出口。據彭博經濟學家 Tamara Henderso 研究，出口與匯率的關聯度確實存在，尤以中國及印度所受影響最大。

據《彭博》報導，Henderso 的研究顯示，截至 2017 年的十年中，印度的出口和匯率之間的相關程度最高，其次是中國、馬來西亞和日本。新加坡是個異數，當新元走強時，出口反而表現得更好。

各國出口與匯率的相關程度 (圖表取自彭博)

由圖表來看，印度對匯率的依賴一直存在，而且比例最高，中國接近 - 0.6，其後為日本及馬來西亞，亞洲國家貨幣匯率與出口的相關度，平均為 -0.4。另一方面，再往前 10 年，即截至 2007 年止的 10 年，匯率與出口的負相關較沒有那麼明顯，例如台灣、印尼及中國，儘管貨幣走強，出口也在提升。