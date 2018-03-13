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亞幣總想貶值 彭博：出口與匯率關係確存在 中印受影

鉅亨網2018/03/13 11:46
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亞洲經濟體大多不希望自身貨幣走得太強，以免影響出口。據彭博經濟學家 Tamara Henderso 研究，出口與匯率的關聯度確實存在，尤以中國及印度所受影響最大。

據《彭博》報導，Henderso 的研究顯示，截至 2017 年的十年中，印度的出口和匯率之間的相關程度最高，其次是中國、馬來西亞和日本。新加坡是個異數，當新元走強時，出口反而表現得更好。

各國出口與匯率的相關程度(圖表取自彭博)
各國出口與匯率的相關程度 (圖表取自彭博)

由圖表來看，印度對匯率的依賴一直存在，而且比例最高，中國接近 - 0.6，其後為日本及馬來西亞，亞洲國家貨幣匯率與出口的相關度，平均為 -0.4。另一方面，再往前 10 年，即截至 2007 年止的 10 年，匯率與出口的負相關較沒有那麼明顯，例如台灣、印尼及中國，儘管貨幣走強，出口也在提升。

另一方面，在負相關明顯的情況下，愈依賴出口的地區，勢必對貨幣升值更為憂心。馬來西亞、泰國及新加坡等國家，出口占國內生產毛額的一半以上。Henderson 認為，新加坡由於多數的出口是再輸出貿易，因此讓貨幣的彈性較大。

Henderson 表示，政策制定者會傾向保持貨幣較貿易對手更具競爭力，所以當貨幣強勢時，易介入操作。

對亞洲國家來說，美元 2017 年的弱勢，已經讓各政府備感壓力，而展望 2018 年，美國川普政府將保護主義落實為行動，美元也不見反彈，包括泰國、南韓政府均多次表達憂心。

亞幣相較貿易對手的表現(圖表取自彭博)
亞幣相較貿易對手的表現 (圖表取自彭博)

根據國際清算銀行的數據，在截至 1 月的 1 年中，亞洲貨幣以馬來西亞令吉漲幅最高，菲律賓披索和印尼盧比跌幅最大，也成為觀察的後續出口的指標。

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