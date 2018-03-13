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〈宏達電拚VR〉《一級玩家》將上映 可望助攻Viv

鉅亨網2018/03/13 11:46
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宏達電 (2498-TW) 今年不僅發表 Vive Pro 新品，預計上半年開賣，中國市場還有一體機 Vive Focus 已經上市，隨著國際名導史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》將在 3 月 29 日上映，可望進一步推升全球 VR 浪潮，預期 HTC Vive 也將受惠。

宏達電在今年的 CES 發表 Vive Pro 及與英特爾合作的 Vive 無線套組，分別預計在上半年及第 3 季開賣，進軍中國 VR 一體機市場的 Vive Focus 已開始出貨，全球首家 Vive 旗艦店也預計第 2 季在深圳開幕，今年在虛擬實境 (VR) 的布局更加積極。

除新品外，對 VR 市場來說另一個助攻力道則是電影《一級玩家》，預計 3 月 29 日上映，這部電影由奧斯卡最佳導演史蒂芬史匹柏執導，改編自恩斯特克萊恩同名暢銷科幻小說，泰謝里丹、奧利薇亞庫克、班曼德森、及 T.J. 米勒主演；馬克勞倫斯與賽門佩吉參與演出，將帶領觀眾進入 VR 世界中。

宏達電攜手《一級玩家》在全球最大創意盛會 SXSW(西南偏南藝術節與大會) 首度展出專屬的 8 款 VR 體驗，且在 3 月 29 日電影上映前，將在 Viveport 及 Steam 平台上開放免費下載。

一級玩家先前釋出預告片時就曾帶起一波 VR 熱潮，電影上映後的 VR 的話題及熱潮可望進一步放大，宏達電是一級玩家官方合作夥伴，中國區總經理汪叢青先前就曾表示，一級玩家將是 Vive 最佳的行銷利器，對今年 Vive 的表現相當看好。

 
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