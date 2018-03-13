台股本益比低於10年平均 投信看好2題材

凱基開創基金經理人曾偉淳表示，國際貨幣基金(IMF)預期全球經濟今年將成長3.9%，優於去年10月預估的3.7%，創2011年以來最快成長，且美國製造業採購經理人指數(ISM)60.8，高於市場預期，整體而言，全球總經情勢仍偏樂觀，有利以外銷出口為導向的台灣，國內外銷訂單金額更在今年1月寫下連18紅紀錄。

（中央社記者田裕斌台北13日電）台灣今年企業獲利預估成長8%至12%，投信業者表示，目前台股本益比低於10年平均，雖然指數處於高檔，但看好具基本面題材及有高現金殖利率題材的個股。

曾偉淳指出，目前台股本益比(PE)約14倍、股價淨值比(PB)1.8倍，仍低於台股10年平均的15.4倍及的1.67倍，評價仍屬合理，考量實體經濟面表現仍舊強勁，企業獲利上半年仍維持較強的成長動能，預期台股仍有高點可期，今年高低點預估為12000點與9500點。

曾偉淳強調，須留意的是，在升息傾向加速下，資金行情將不如過往寬鬆，下半年恐面臨評價修正，且全年更易受消息面影響造成盤勢波動加劇，建議選股重於選市；產業上，傳產看好金融、原物料，電子則聚焦電競產業、Purley概念、半導體、物聯網/5G。

此外，高殖利率概念股也是投資重點，曾偉淳認為，上市櫃企業陸續召開董事會，通過去年財報與決議股利政策，使得高殖利率概念股又成為市場關注焦點，預期未來資金將持續偏愛殖利率4%以上的標的，是震盪加大時的資金避風港。(編輯：陳永昌)1070313