習近平似強勢集權 美學者反向思考

?華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）下午舉行「台、美、日關係」研討會，曾任職中央情報局（CIA）的CSIS中國問題專家張克斯（Christopher Johnson）及前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（MichaelGreen）等人，都就習近平主導修憲走向終身制對中國自身、兩岸關係及區域局勢的影響，表達看法。

習近平延任專題（中央社記者鄭崇生華盛頓12日專電）美國學者指出，中國修憲刪國家主席任期限制，或出於對自身地位不安全感，而中國國家主席習近平最終可能呈現弱勢、而非強勢表現，「如果他2020年決定要離任，也別意外」。

葛林會後受訪指出，習近平的做法讓區域鄰國不分大小都有所警惕震驚，這對中國的外交及軟實力是阻礙。他說，不清楚習近平能否長期維持這樣的權勢。

??他還指出，習近平接下來要面臨許多經濟與政治上的挑戰與壓力，包括中國在「一帶一路」倡議上已沈寂一陣，有觀察指出，中國財政情勢不如外界想像，預算告罄。

至於集權於一身的習近平，能否在兩岸上有機會展現彈性？他則說，前中國國家主席胡錦濤是較弱勢領導人，當年在美國反對下，他仍須藉訂定「反分裂國家法」回應當時中共內部鷹派勢力，作為穩定兩岸關係的一環，胡錦濤是在內部壓力下對台灣議題表態。

葛林說，若習近平真的弱勢，因不安及不確定才更朝向鞏固權力的方向發展，而他在選項有限下，會選擇對台灣議題強勢，在中國所謂的「主權問題」上展現他延任的合法性。

他認為，這種不平衡對台灣並非「好趨勢」，但這仍待觀察。葛林說，就像毛澤東是個強勢領導人，當年可決定要見前美國總統尼克森，理論上，強勢領導較能隨心所欲，而習近平就可能對台灣展現更多彈性，不過，葛林強調，這種觀點無證據支持。

葛林並提醒，「兩韓因素」對接下來兩岸關係的發展也很重要。

他指出，台灣與兩韓情勢演變，一直有間接關聯，當年因韓戰爆發，美軍派第七艦隊協防台灣，兩岸情勢發展至今。而如果美韓同盟因當前朝鮮半島局勢趨於弱化，對台灣來說會很糟糕，但有太多變數隨時間發展，只有維繫美、日、韓與台灣的同盟關係鏈，台灣同時加強自身經濟發展與安全，才能避免習近平真延任後可能對台灣加強施壓。

張克斯則指出，習近平的做法和過去行事一致，但對於以修憲方式取消任期制，他雖不訝異，卻感失望，也不認為短期內習近平就會解決政治繼承問題，然而，「如果2020年他（習近平）決定要卸任，也別意外。」

他說，也有一種觀點認為，中國是沒有反對黨的體制，習近平集權一身，所有決策對錯責任一肩扛，會成為黨內更大目標，對於他想改革一黨專政體系，就要付出更多代價。但這樣的辯證也有矛盾，中國制度的不透明，還會讓外界看到更多波動出現。（編輯：尹俊傑）1070313