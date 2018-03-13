NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈最低工資法草案　勞動部年底送案BIGBANG成員大聲入伍跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

北市年度4大災防演習登場 周邊祭交管

中央社2018/03/13 11:46
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市消防局即日起至4月13日止，將陸續舉辦水災防汛、重大陸上交通事故等4大項年度災防演練，包括基隆河段、動物園及松菸周邊都有交通管制，提醒用路人多加留意。

根據消防局新聞稿指出，3月上旬至4月中舉行台北市107年度災害防救演習，屆時周邊將進行交通管制，請民眾勿將車輛駛入並依現場管制人員引導，用路人也可提前改道行駛。

同時，各項演練結束後，交管區域立即開放通行。

首先，「水災防汛演練」項目，管制時間為3月12日至14日的上午8時至中午12時，管制區域為敬業三路（樂群二路至樂群一路）、敬業三路162巷及美堤河濱停車場；以及3月12日至14日的上午8時30分至中午12時，基隆河美堤段及大佳段部分自行車道。

還有3月15日上午9時30分至中午12時，敬業三路（樂群二路至樂群一路）、敬業三路162巷、基隆河美堤段及大佳段部分自行車道；3月15日上午9時至中午12時，美堤河濱停車場；3月12日至14日的上午9時至10時、3月15日上午10時30分至11時30分，北市中山區「大直美堤花園三」公車站取消停靠。

其次，「重大陸上交通事故、纜車設備異常事故」項目，交管區域為北市動物園堤外停車場，交管時間包括3月14日上午6時至下午1時、3月16日的上午6時至晚間6時，以及3月19日的上午6時至晚間6時。

至於「震災、火山災害搶救演練」項目，交管範圍北市北投區中央北路二段70號紅綠燈控制，交管時間則是3月26日至30日的上午8時至9時、下午4時至晚間6時，和3月31日的上午7時至9時、中午12時至15時。

最後「企業防災」項目，交管區域為北市信義區菸廠路靠松山文創辦公大樓3縣道部分，交管時間為4月11、12日的上午9時至11時，與4月13日的上午8時至11時。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070313

婦聯會求生機 雷倩：置之...台股本益比低於10年平均 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan