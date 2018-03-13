北市年度4大災防演習登場 周邊祭交管

首先，「水災防汛演練」項目，管制時間為3月12日至14日的上午8時至中午12時，管制區域為敬業三路（樂群二路至樂群一路）、敬業三路162巷及美堤河濱停車場；以及3月12日至14日的上午8時30分至中午12時，基隆河美堤段及大佳段部分自行車道。

根據消防局新聞稿指出，3月上旬至4月中舉行台北市107年度災害防救演習，屆時周邊將進行交通管制，請民眾勿將車輛駛入並依現場管制人員引導，用路人也可提前改道行駛。

（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市消防局即日起至4月13日止，將陸續舉辦水災防汛、重大陸上交通事故等4大項年度災防演練，包括基隆河段、動物園及松菸周邊都有交通管制，提醒用路人多加留意。

還有3月15日上午9時30分至中午12時，敬業三路（樂群二路至樂群一路）、敬業三路162巷、基隆河美堤段及大佳段部分自行車道；3月15日上午9時至中午12時，美堤河濱停車場；3月12日至14日的上午9時至10時、3月15日上午10時30分至11時30分，北市中山區「大直美堤花園三」公車站取消停靠。

其次，「重大陸上交通事故、纜車設備異常事故」項目，交管區域為北市動物園堤外停車場，交管時間包括3月14日上午6時至下午1時、3月16日的上午6時至晚間6時，以及3月19日的上午6時至晚間6時。

至於「震災、火山災害搶救演練」項目，交管範圍北市北投區中央北路二段70號紅綠燈控制，交管時間則是3月26日至30日的上午8時至9時、下午4時至晚間6時，和3月31日的上午7時至9時、中午12時至15時。

最後「企業防災」項目，交管區域為北市信義區菸廠路靠松山文創辦公大樓3縣道部分，交管時間為4月11、12日的上午9時至11時，與4月13日的上午8時至11時。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070313