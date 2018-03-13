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ETF證券：美元面臨結構性熊市 黃金下半年將飆漲

鉅亨網2018/03/13 11:56
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投資公司 ETF Securities 預計，隨著 2018 年下半年美元走軟，黃金將開始發力上漲

ETF Securities 投資策略和研究主管 Maxwell Gold 週一 (12 日) 在接受 FX168 財經網採訪時表示，由於通膨擔憂加劇，以及對政府不斷膨脹的債務的擔憂，該公司看到了美元正在進入「結構性熊市」的跡象。

在上個月通過的預算中，美國政府在未來 2 年內將預算上限提高了 3000 億美元。在去年底國會通過大規模減稅措施後，未來 10 年赤字將增加 1.2 兆美元。

3 月美元指數一直掙扎於 90 左右的關鍵心理關口，但黃金卻並沒有從美元的困境中獲益。週一 (12 日)COMEX 4 月黃金期貨價格收報 1318.60 美元，當日下跌 0.42%。

現貨黃金走勢
現貨黃金走勢

不過 Gold 認為，隨著美元走軟，投資者將黃金視為避險投資，這只是個時間問題。他說：「貨幣貶值會讓消費者和投資者的購買力下降，這將促使投資者轉向對沖通膨上升的資產，尤其是大宗商品，這些資產在美元熊市中表現良好。」

儘管當前美元因美國聯準會 (Fed) 的升息預期而站穩腳跟，並令黃金承壓，但 ETF Securities 預計這一趨勢不會持續。

Gold 表示，由於美國政府的重大債務問題，Fed 不願過於激進地提高利率。他說：「升息會導致服務支付增加，這將給美國經濟增長前景帶來更多不利因素。」

他補充，歐洲和新興市場的持續經濟復甦和更為樂觀的增長前景，可能會刺激投資者對這些市場的投資，在相對基礎上推低美元匯率，從而推高對本國貨幣的需求。

美元指數走勢
美元指數走勢

儘管 Gold 長期看好貴金屬，但他也警告，近期金價可能會陷入困境。他預計今年第 2 季黃金價格將在 1250 美元至 1300 美元之間，然後在第 3 和第 4 季反彈

Gold 強調，金價任何時候低於 1300 美元都是非常具有吸引力的進場點，投資者可以在此建立黃金的戰略配置。

Gold 在他的研究中指出，熊市中美元平均跌幅超過 25%，歷史上持續約 5.5 年，而在這段時間裡，大宗商品價格普遍上漲超過了 81%，美國股市的漲幅則超過了 40%。

Gold 認為，傳統上美元走軟會為能源行業帶來更多收益，即能源價格漲幅可能超過黃金價格。

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