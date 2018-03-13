太陽花22人二審無罪　司改會肯定法院不拘泥

司改會表示，回顧這場反黑箱服貿運動，緣於時任國民黨立委張慶忠不顧議事規則，利用 30 秒趁隙強行將服貿協議案送院會存查，公然違反民主程序，蔑視權力分立，任由行政權透過黨紀架空立法權的憲政危機，面對如此情勢，若仍期待具備民主意識的自由公民能順從接受，彷彿就表示人民有接受國家不法行為的義務，所以人民做出的回應即是挺身而出，捍衛民主憲政，透過集會遊行的行動，行使抵抗權。

2014 年鬧得沸沸揚揚的太陽花學院案，高等法院今（13）日宣判出爐，駁回檢方上訴，包括黃國昌、林飛帆、陳為廷等 22 人維持一審判決，全部無罪。對此判決結果，司改會表達肯定，「法院能站在憲法的高度來檢視整場公民不服從運動的意義，而非僅拘泥於法條文字作出判決。」

司改會認為，退一步言，依當時國民黨無視民意反彈的時空背景，即便重新表決，仍極有可能被國民黨挾人數優勢強行通過，淪為循環論證的空言，實質民主早已蕩然無存；尤其存查後即將生效之結果，勢必全面影響全國包括經濟、社會、民生等各方面甚鉅，這樣不可逆轉的遽變，猶如山雨欲來的形勢，終而激起全國民眾特別是學生族群的反彈。

司改會指出，法院及人民有共同維護憲法運作之義務，在反黑箱服貿上，人民已經做出抵抗，司法作為三權之一，對於違背民主憲政秩序的行政與立法權更應挺身加以制衡，展現憲法意識於判決上，本案一審的台北地方法院曾對此做出進步的判決，援引「公民不服從」的法理加以論述，肯認本案當事人所為非屬狹義的觸犯法律，而係針對違法違憲的國家行為，做出不服從的回應。

司改會強調，檢察官上訴的罪名，關於「煽惑他人犯罪」，明顯是貶低了反黑箱服貿運動的眾多參與者，認為他們不具備任何判斷能力，僅僅因為少數人的言語，而有所謂的「犯罪行為」。至於妨害公務及侮辱公署部分，本即不具犯罪故意，乃屬集會遊行所行使政治性言論自由之一環，行動背後所昭示的意涵，顯然法院已將之一併納入審酌，做出合憲性的判決。

司改會表示，對於高院二審的判決結果，我們表示肯定，整場反黑箱服貿運動應該視為「公民不服從」的意志展現，而不僅只是用刑法加以處罰。法院能考量此點，義務律師團給予高度讚揚，對於日前眾多的抗爭案件，也希望本案可以成為指標性判決，給予檢警系統一記當頭棒喝，不分行政、立法、司法，共同維護人民憲法上權利，尊重集會遊行、保障人民言論自由。