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國防部示範樂隊年度音樂會　20日起全臺4地巡迴演出

軍聞社2018/03/13 10:10
▲ 國防部示範樂隊107年度巡迴音樂會首場次20日將於國家音樂廳上演，官兵們在營區進行緊鑼密鼓的排演，希望在樂迷前完美演出。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 國防部示範樂隊107年度巡迴音樂會首場次20日將於國家音樂廳上演，官兵們在營區進行緊鑼密鼓的排演，希望在樂迷前完美演出。（軍聞社記者周力行攝）
國防部示範樂隊「第7屆（106年度）協奏曲大賽」獲得冠軍的小號5重奏團體，將於國家音樂廳場次演出小號重奏團與管樂團的協奏曲《螺旋槳之風》。（軍聞社記者周力行攝）

（軍聞社記者周力行臺北13日電）國防部示範樂隊107年度巡迴音樂會將於本月20日起，先後在臺北國家音樂廳、花蓮文化局演藝廳、屏東演藝廳及臺中國家歌劇院演出，帶來管弦樂團、弦樂團、管樂團等多種形式的表演，精彩可期。

　示範樂隊表示，適逢「八二三砲戰」勝利60週年，特別委託國內知名作曲家「藍美米」（Mei-mi Lan）創作管樂曲《榮耀一甲子》，重現當年國軍堅守陣地、擊退敵軍的情境，也向國軍先烈們犧牲奉獻的精神致上最高敬意；此外，示範樂隊也邀請國內著名的「臺北愛樂青年合唱團」共同演出，帶來鮑羅定《韃靼人舞曲》、威爾第《凱旋進行曲》等經典管弦樂曲，再現去年貝多芬《第九號交響曲》的盛況。　

　今年的巡迴音樂會中，示範樂隊也安排該隊「第7屆（106年度）協奏曲大賽」優勝者在巡迴音樂會中擔綱重量級演出，其中由胡曜麟、黃昭翔、江岳、穆恩信及宋安等5位隊員組成的「小號五重奏」，將於國家音樂廳場次演出小號重奏團與管樂團的協奏曲《螺旋槳之風》，展現精湛的演奏技巧與絕佳的團隊默契。

　國防部示範樂隊107年度巡迴音樂會演出時間分別為3月20日臺北場於國家音樂廳，4月17日花蓮場於花蓮縣文化局演藝廳、4月26日屏東場於屏東演藝廳，以及5月24日臺中場於臺中國家歌劇院，歡迎樂迷們前往聆賞。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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