賤賣國土案延燒 日財長擬缺席G20會議

麻生如缺席20國集團（G20）會議，將成為國土賤賣醜聞對安倍政府議程的最新一擊，國會陷入僵局，使得刺激長期經濟成長的改革計畫延宕。

路透社報導，財務省承認與首相夫人安倍昭惠關係密切的森友學園（Moritomo Gakuen）以低價購入日本國有地的文件確實遭到竄改後，安倍與親密盟友麻生面臨壓力。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本媒體報導，財務大臣麻生太郎涉嫌掩飾首相安倍晉三裙帶主義醜聞，造成國會癱瘓並面臨下台壓力後，麻生考慮缺席下週在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的20國集團財長會議。

國際顧問公司特尼歐情報顧問公司（TeneoIntelligence）日本政治專家哈里斯（Tobias Harris）說：「賤賣國土醜聞的相關風暴，將持續阻礙政府在國會推動議程的能力。」

麻生原定出席19至20日舉行的20國集團會議，來自全球主要經濟體的財政首長屆時將齊聚一堂，商議全球經濟發展、以及對保護主義和加密貨幣日益升高的憂慮。

共同社引述執政黨國會議員的話報導，由於國會對下個財政年度預算的辯論遭到反對黨杯葛，因此麻生正考慮缺席這場20國集團會議。

詢及是否可能缺席20國集團會議，麻生今天告訴記者，將取決於「當前的國會情勢」。

麻生說：「重要的是全力配合正在進行的調查。為了避免類似情節再次上演，我們會繼續深究這起事件，竭盡所能重建（公眾）信心。」他也再度暗示自己無意請辭。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070313