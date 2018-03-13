台北市住宅價格微漲 公寓震盪大樓續揚

地政局公布實價登錄量價動態及住宅價格指數等資料，地價科科長潘依茹受訪時說，依實際登錄資料統計，去年11月全市住宅價格指數109，較前月106.82上漲，標準住宅總價和每坪價格漲幅不大，但公寓指數部分，月線呈現上下震盪，半年線趨於平穩；從民國104年11月開始統計，資料顯示標準住宅價格每坪落在49萬元至50萬元。

地政局統計住宅價格指數是從實價登錄收集全市住宅買賣交易案數作統計樣本，視為住宅市場價格變動的參考指標，統計基期為民國101年8月，基期指數定為100，以公寓、大樓及套房為樣本類型，標準住宅範本是以屋齡22年、建坪27坪、房屋地點為9層大樓內的5樓為基礎。

地政局也公布今年2月全市建物買賣登記棟數，以大安區位居第1名，交易棟數為176棟，各行政區建物買賣登記棟數與前月相比，呈現衰退現象。

為避免簽訂預售屋契約糾紛，地政局從去年3月推出預售屋管理新制，內容包含為建商自主檢查、公會預審、隨時稽查、即時公布。

地政局統計，至今年2月底，預售建案契約已全數納管，包括銷售中及即將銷售建案，共76案，其中，核備完成建案契約有60案、未完成核備11案、建商自主檢查有3案、即將銷售建案已報審核為2案，後續將在預售屋管理新制專區網頁公布各建案名單，提醒民眾可上網查詢建商提供定型化契約是否符合規定，若不一致，檢附證明文件就能向地政局檢舉。（編輯：方沛清）1070313