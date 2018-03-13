機器人可靠嗎？ 2月份AI操作的避險基金慘遭滑鐵盧

雖然金融業擔憂，交易員的飯碗可能被機器人取代，但數據指出，目前 AI 量化操作的成效，仍落後給人類，Eurekahedge 人工智慧避險基金指數在上個月下跌 7.3％，而避險基金研究指數僅下跌 2.4％。

《彭博社》報導，根據避險基金研究公司 Eurekahedge 的人工智慧避險基金指數數據，使用 AI 和機器學習操作的避險基金，在 2 月份繳出表現最差的一個月，因股市面臨兩年來的首次劇烈修正，而多項類型不同的資產，紛紛出現下跌，使得儘管分散風險，但 AI 仍然出現鉅額虧損。

EurekahedgeAI 避險基金指數在 2 月呈現 2011 年以來大跌幅

使用 AI 量化操作的基金下跌，甚至超越更為傳統的量化程式交易，如商品交易顧問 (Commodity Trading Advisors，CTA) 基金，法興 CTA 指數在 2 月下跌 6.4%，創 2001 年以來最差的表現。

法興 CTA 指數在 2 月下跌 6.4%

股市修正擾亂了這些量化基金的自動趨勢與追蹤策略，所以損失慘重。市場人士針對量化基金對股市拋售的影響，進行激烈的討論，一些基金經理人認為量化基金規模太小，不會對拋售產生很大的影響。

摩根大通的策略師則是持相反意見，他們認為量化基金在上個月表現不佳，可能只是個例外。策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 指出：「我們發現 AI 基金與 CTA 類似，可能在 2 月份的修正扮演重要角色，在面臨前所未見的 7.3% 損失時，這些基金被迫減低風險。」摩根大通指出，AI 基金與 CTA 走勢之間的關聯，越來越相符。

AI 基金指數和 CTA 基金指數的關聯上升

而 Quest Partners 的投資長 Nigol Koulajian 接受《彭博》訪問時表示，在股市呈現上揚的單向走勢時，模型優化的管理者，可能過於放鬆與自滿，進而制定不適合市場轉變的策略。



另一方面，追蹤約 15 檔 AI 基金的 Eurekahedge 指數，僅僅只是此領域的一部分代表，人工智慧和機器學習的範圍較廣，不同的資金可能會採用截然不同的技術。有些 AI 基金從傳統的統計數據中學習，但可分析更複雜的數據資料庫，而其他 AI 基金可能會進行深度學習，透過多層分析來解析數據，進行類似於人腦的運作。