超萌熊本熊首度訪新北　邀請大小朋友酷萌跑玩創客

日本熊本縣的吉祥物「熊本熊部長」首度造訪新北市！新北市教育局鼓勵學生動手做學習，結合路跑及創客體驗，舉辦「2018酷萌跑Kuma Fun Run」新北站，今(13)日由新北創客代言人小漾親自邀請熊本熊部長，4月28日一起來新北微風運河，與大小朋友跑跑玩創客。
今天宣傳記者會上，新北創客代言人小漾及南強工商自編創客舞蹈帶領動健康熱身，並撥放熊部長搭船來新北市尋找好朋友參加路跑影片，鼓勵親子一起參加酷萌跑活動，小漾還透過新北創客學校師生設計的虛擬遊戲，以無線控制器設計做成手握裝置，在電腦螢幕上進行路跑競賽，邀請民眾踴躍報名酷萌跑，體驗創客親子手作。
4月28日現場將由熊本熊和小漾帶領大家跳創客舞，除了3公里趣味路跑外，更設立大型兒童遊樂區、親子手作區、犬貓寵物健診及美食等親子市集，結合新北市創客學校在主題區辦理創客體驗活動，提供多項親子手作體驗，鼓勵大小朋友動手玩創意。
新北市教育局長林奕華表示，新北創客精神是「只要想得出來，就做得出來」，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為理念，並以團隊合作及親子陪伴為號召，路跑活動結合日本熊本熊，一起打造充滿創客精神的城市。5月起更將推出2018新北創客月系列活動，主打玩具醫生大改造、親子玩創客、創意迺夜市，同時在435藝文特區舉辦大型創客市集等活動，培養學生帶著走的生活能力。