超萌熊本熊首度訪新北　邀請大小朋友酷萌跑玩創客

日本熊本縣的吉祥物「熊本熊部長」首度造訪新北市！新北市教育局鼓勵學生動手做學習，結合路跑及創客體驗，舉辦「2018酷萌跑Kuma Fun Run」新北站，今(13)日由新北創客代言人小漾親自邀請熊本熊部長，4月28日一起來新北微風運河，與大小朋友跑跑玩創客。

今天宣傳記者會上，新北創客代言人小漾及南強工商自編創客舞蹈帶領動健康熱身，並撥放熊部長搭船來新北市尋找好朋友參加路跑影片，鼓勵親子一起參加酷萌跑活動，小漾還透過新北創客學校師生設計的虛擬遊戲，以無線控制器設計做成手握裝置，在電腦螢幕上進行路跑競賽，邀請民眾踴躍報名酷萌跑，體驗創客親子手作。