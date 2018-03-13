軍武》影／俄羅斯試射10倍音速飛彈　美國沒在怕

俄羅斯 11 日成功發射可 10 倍高超音速飛行的「匕首」（Kinzhal）飛彈。總統蒲亭（Vladimir Putin）形容這款理想武器會讓所有的防空系統都失效。不過，美國防部表示，這款武器不會改變當前美俄兩國的戰略平衡態勢，所以不需要害怕。

根據美國「國家利益」( National Interest )期刊網站報導，俄羅斯米格31( MiG-31 )戰機發射「匕首」飛彈順利命中目標。這款戰機能夠高空、以最大速度 2.83 倍音速飛行，正是搭載「匕首」飛彈的最佳載台。「匕首」飛彈以沖壓發動機為動力，目前俄羅斯在這領域還領先其他國家好多年。