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軍武》影／俄羅斯試射10倍音速飛彈　美國沒在怕

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/13 12:45
俄羅斯MiG-31攔截機發射「匕首」超高音速飛彈。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

俄羅斯 11 日成功發射可 10 倍高超音速飛行的「匕首」（Kinzhal）飛彈。總統蒲亭（Vladimir Putin）形容這款理想武器會讓所有的防空系統都失效。不過，美國防部表示，這款武器不會改變當前美俄兩國的戰略平衡態勢，所以不需要害怕。

根據美國「國家利益」( National Interest )期刊網站報導，俄羅斯米格31( MiG-31 )戰機發射「匕首」飛彈順利命中目標。這款戰機能夠高空、以最大速度 2.83 倍音速飛行，正是搭載「匕首」飛彈的最佳載台。「匕首」飛彈以沖壓發動機為動力，目前俄羅斯在這領域還領先其他國家好多年。

俄羅斯國防部表示，「匕首」飛彈能夠攻擊海面與地面目標，搭配 MiG-31 戰機的長程搜索雷達，目前還沒有同性質的武器可以媲美。

MiG-31 機上的 Zaslon 相位陣列雷達搜索範圍達 200 公里，因此經常也被當作雷達預警機運用。本月初，蒲亭在國情演說中提及，能攜帶核彈頭的「匕首」飛彈能夠以 7700 英里（約 1.2 萬公里）的 10 倍音速的速度飛行， 飛行距離約 1250 英里（約 2012 公里），可以躲過所有防空系統的偵測與攔截。配備「匕首」飛彈的 MiG-31 戰機已駐守在南部軍區。

不過，美國方面似乎不擔憂。美國國防部長馬提斯(  James Mattis )表示，不論俄羅斯花多少錢都不會改變當前美俄兩國的戰略平衡態勢，希望俄羅斯不會相信這項武器能為它們帶來特別的優勢，因為這根本改變不了什麼。

 

關鍵字匕首mig-31超音速飛彈
提升監控能力　美軍援菲律賓無人機川普與金正恩會面　可能選在海森崴

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