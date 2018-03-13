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新北市議員第十選區新人爭出頭　廖先翔、張錦豪世代交替

記者陳志仁／新北報導2018/03/13 12:22
▲77年次的廖先翔表示，希望能以不一樣的方式選舉，讓大家覺得選舉是一個很棒的制度。圖／記者陳志仁攝，2018.03.13）
▲77年次的廖先翔表示，希望能以不一樣的方式選舉，讓大家覺得選舉是一個很棒的制度。圖／記者陳志仁攝，2018.03.13）

世代交替！藍綠政黨在下屆的新北市議員第十選區（金山、萬里、汐止），都推出新面孔接棒參選；其中，國民黨新北市議員廖正良推兒子廖先翔接棒參選，民進黨新北市議員沈發惠則改由辦公室主任張錦豪出馬角逐！

77年次的廖先翔表示，他的參選理念就像禮記所說，「老有所終，壯有所用，幼有所養！」他在父親廖正良的服務處幫忙10年，父子間的意見也常常相左，為理念的不同有所爭執；但父親很很尊重他，認為每個人在人生中，都有階段的任務，也尊重年輕人的想法，對於他想出來為大家服務的想法，父親予以尊重。

廖先翔說，他希望能以活潑的方式競選，就像今日是以跑步的方式，從汐止南興路出發，穿越台北市，一路跑到板橋中山路的新北市黨部來登記；此外，很多人會討厭選舉，其實不是選舉本身的問題，而是選舉活動給大家帶來困擾，希望能以不一樣的方式選舉，讓大家覺得選舉是一個很棒的制度。

張錦豪強調，錦豪沒有家世、沒有背景，一路以來，都感謝新北市議員沈發惠的提攜栽培，從中央到地方，他這10年來都不曾離開過這裡（金山、萬里、汐止），多年來跟沈發惠一起為地方爭取建設，一路看著汐止的進步；但還有很多必須繼續努力前進的空間，並自信他比別人更懂得如何擘劃這美麗城市的藍圖，

張錦豪指出，沈發惠鼓勵他應趁年輕為台灣擔負更大的責任，扮演更積極的角色，但幕僚角色的轉換，須要思考並調整心態及尋求家人的支持與包容；最後他告訴自己，「我深愛這塊土地，既然我有源源不斷的熱情，只要有可以為這塊土地努力、奉獻的任何角色，我都不應該排斥，我要讓住在這塊土地的人感到驕傲！」

關鍵字廖先翔張錦豪廖正良沈發惠新北市議員
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