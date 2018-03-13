星展瞄準車貸 最高7年貸700萬元

星展銀行積極擁抱數位金融，推出車貸數位平台，是全台首個由銀行打造的一站式購車服務數位平台，整合找車、賞車與申辦汽車貸款等多元資訊，將以往冗長的購車流程，轉化為便捷愉悅的體驗。

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）國內車市近年持續增長，看好二手車市場發展，星展銀行推出車貸整合平台，提供最長7年、新台幣700萬元的貸款方案，且透過數位平台成功進件者，還可獲得限量5000元的加油券。

星展銀行（台灣）消費金融處存款暨有擔放款部執行董事宋霖耘表示，台灣近年中古車市場發展迅速，消費者普遍面臨中古車資訊來源繁雜且不夠透明的困擾。

星展穩居國內車貸前五大銀行之一，宋霖耘說，星展在車貸市場屢有斬獲，如星展銀行是特斯拉的獨家合作夥伴，去年提供特斯拉車主最低0.88%的優惠利率方案，目前星展銀行車貸餘額市占率約2成。

除了耕耘新車市場，星展銀行如今把目光瞄準二手車市場，宋霖耘指出，星展車貸數位平台提供二手車車源篩選、車貸推薦、線上車貸試算以及維修保養預約等4大功能，讓消費者可隨時隨地掌握最新車市資訊，輕鬆完成購車夢想，目標車貸數位平台貢獻業務量可達2成。

星展表示，星展車貸數位平台運用API即時串聯「Goo2手車訊」資料庫，整合逾400家中古車商，提供近6000筆中古車源；在貸款上，不僅提供民眾線上諮詢當天回覆，並提供最長7年、84期的貸款期限，最高貸款金額700萬元的固定利率式汽車貸款方案，還提供線上車貸試算服務，值得一提的是，民眾購車結束後，還可透過星展車貸數位平台預約維修保養服務。

為慶祝車貸數位平台上線，星展宣布即日起至4月30日止，民眾透過星展好車貸平台留下聯絡資訊，並成功申辦汽車貸款且撥款者，即可獲得限量5000元的加油提油券。(編輯：陳永昌)1070313