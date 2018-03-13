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〈新零售趨勢大會〉王令麟宣示進軍虛擬貨幣市場 「東

鉅亨網2018/03/13 12:13
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東森集團旗下虛擬零售通路業者東森購物今 (13) 日舉辦「2018 新零售趨勢大會」，東森集團總裁王令麟宣布，東森將會發行東森幣，未來消費者除了可使用在購物折扣，還可以運用東森幣參與各項行銷活動，預計 6 月將會推出。

王令麟說明，東森幣預計於 6 月推出，第一階段是與點數結合，也就是購物回饋由點數改為東森幣，至 9、10 月時第二階段將完整虛擬貨幣的概念，確切名稱未定，暫稱為「東森比特幣」的概念。

王令麟指出，目前世界上已有 1200 種虛擬貨幣，樂天要發樂天幣，line 也成立新公司參與虛擬貨幣交易，台灣有幾十種虛擬貨幣出現如 17 秘銀，咖啡幣，這是未來的趨勢。

據了解，LINE 在「LINE Pay」之後再宣布成立新公司「LINE Financial」，參與虛擬貨幣交易；而樂天將發行樂天幣取代原有的超級積分計畫，主要是因建立無國界貨幣，將使公司消除傳統國際支付相關的交易費用和貨幣兌換費用。

王令麟強調，虛擬貨幣是虛擬商品的一種，除了貨幣，其實可以用來代表更多類型的意義，例如紅利點數、股份、使用權和遊戲商品，不同於在消費者心中點數普遍的回饋較低，運用虛擬貨幣可用來做更多有趣的事，讓消費者更有感。

東森集團說明，未來東森幣在推出時，在使用上不僅可進行購物折扣，消費者還可以運用東森幣參與各項行銷活動、活絡東森幣本身的價值，期望透過東森幣與消費者互動更積極，也讓顧客願意積極參與東森購物所舉辦的各項行銷活動。

不過，東森集團強調，推出東森幣後主要將做為與消費者溝通與互動的行銷工具使用，至於員工薪水、紅利和獎金等獎勵使用並不在初步的規劃中。

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