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臻鼎帶頭衝 蘋概PCB個股燿華、華通放量上攻

鉅亨網2018/03/13 12:13
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PCB 股今 (13) 日由臻鼎 (4958-TW) 開高走高攻上漲停帶頭衝鋒，另外蘋概 PCB 股包括燿華 (2367-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、華通 (2313-TW) 等，股價也都放量上漲，其中燿華漲幅逾 8% 攻上 20 元表現最受矚目。

PCB 廠燿華正在在宜蘭利澤廠區進行產能擴充，今年仍可維持去年下半年的旺季單月營收水準；第 1 季除 2 月農曆年假影響表現，1、3 月展望皆樂觀，第 1 季整體可望淡季不淡，燿華今年前 2 月營收 29.5 億元，年增 22.47%。

燿華自結去年前 11 月稅後純益 4.44 億元，每股純益為 0.79 元，法人估該公司去年每股純益將跨越 1.2 元。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格的要求，主要在軟硬結合板設備改善，下半年並已明顯發揮效益，預估今年可再增加 15-20% 產能。

此外，華通去年財報已出爐，全年稅後純益表現亮眼，達 35.77 億元，年增 1.2 倍，該公司董事會對去年盈餘，每股擬配現金股利 1.2 元，較上一年配發的 0.6 元也增加 1 倍。

華通在目前對蘋果的 iPhone 手機板仍持續出貨中，但包括蘋果的新平板、Mac 新機用板及 Home Pod 用板交貨量也持續增加當中。

燿華日 K 線圖

 

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